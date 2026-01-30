この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

茂木健一郎氏「子どもの安全基地は、社会全体で育もうよ」育児放棄事件を機に提言、親だけの責任論に“待った”

脳科学者の茂木健一郎氏が、自身のYouTubeチャンネルで「お母さまが子どもを置き去りにして１１時間飲んでいらしたという北海道の『事件』に思う。子どもの安全基地は、『社会全体』で育もうよ。」と題した動画を公開。北海道で起きた育児放棄事件に触れ、子どもの健全な成長に不可欠な「安全基地」を社会全体で育む必要性を訴えた。



動画の冒頭で茂木氏は、北海道で母親が子どもを11時間放置して飲み歩いていたとされる事件を取り上げた。この件について「もちろんお母さんひどいな」という感想を持つ人が多いとしながらも、問題の本質はそこだけではないと指摘。茂木氏は「子どもって社会全体で育てるものだ」という古くからの教えに立ち返るべきだと語る。脳科学の観点から、子どもには「安全基地」、つまり丸ごと個性を受け入れられ、安心できる存在や場所が不可欠であると解説。この心理的な基盤があるからこそ、子どもは様々なことに挑戦できるのだという。



茂木氏は、親だけが「安全基地」を提供する責任を負うべきではないと主張。もし親がその役割を果たせない状況にあるならば、社会が補う仕組みが必要だと論じる。具体的には、保育園や幼稚園が「安全基地の最低保障」としての機能を担っているとの見解を示した。一方で、路上で子どもを激しく叱ったり、泣いているのを無視したりする親の姿に懸念を示し、そうした行為が子どもの「安全基地」を脅かすと警鐘を鳴らした。



最後に茂木氏は、子どもは親の所有物ではなく「社会全体の宝」であると強調。他人の家庭への介入は難しいとしつつも、社会全体で見守り、関心を持つ姿勢が、結果的に虐待などへの抑止力になり得ると提言。「子どもという宝を社会全体で育てるっていう意識にならないとダメだよね」と述べ、個々の親を非難するだけでなく、社会構造全体で子育てを支える視点の重要性を訴えかけた。