「昨年60歳になり、20年前に億万長者になってからも勤め続けていた会社を定年退職。会社員という縛りから解き放たれたのをきっかけに、世間に顔を出してもいいかなと思うようになりました」

と、おだやかな口調で話し始めた久慈六郎さん。この名前はロト6の1等を当てた2005年に当せん体験をブログに綴り始めたときにつけたものだ。

「愛知県の社員数わずか8人の小さな設計会社に勤める月給27万円の一人暮らしの独身。それが当時の私でした。2005年1月13日の夜、いつものように残業を終え、6畳1間のアパートに帰宅。部屋のパソコンに電源を入れ、その日抽せんのロト6の当せん番号をチェックしたとたん、私の人生のすべてがひっくり返ったんです」

久慈さんは自分の手元にあるくじと当せん数字を何度も見返した。

「08・27・30・31・38・42」。すべて一致している。1等の3億2千38万円（以下38万円は省略）に当せんしていたのだ。

「今思うと滑稽ですが、パソコンの表示が信用できず、新聞の朝刊がくるまで一睡もできませんでした。本当に当たっていたら、人生どうなるんだろう。会社は辞める？ 家を買う？ そんなことをしたらみんなに怪しまれる？ 妄想が頭を渦巻いているうちに、早朝になり、部屋のポストに新聞が投げ込まれる音がしました。玄関に駆けよって、新聞を引き抜き、息をのみながら、震える手で紙面を開き、ロト6の1等当せん番号を見つけると、そこに並んでいた数字は手元にあるくじの数字とぴったり一致。このとき私は正真正銘、億万長者になっていたのです」

この日から久慈さんの劇的な人生が幕を開けた。

「1月下旬に地元のみずほ銀行にくじを持参。銀行内で、当せんくじの真偽の確認が済み、2月上旬、銀行の応接室で3億2千万円が印字された真新しい通帳が手渡されました。とはいっても実際はボロアパートで湿った万年床の暮らしに変化はなく、億万長者の実感は程遠いもの。そこでブログに当せん体験を綴ることで、心のバランスをとることにしたんです」

するとブログには「作り話」などのコメントが殺到。それに耐えかねて久慈さんはとりあえず当せん金の口座には手をつけず、これまでこつこつ貯めていた生活費の貯金からATMで一気に200万円を下ろし、それを自宅の畳に広げ、ブログにアップした。これがバズり、久慈さんは全国から注目を集める存在になっていく。

「この200万円を持って名古屋市内の時計店に行き、ロレックスの腕時計（330万円・足りない分はクレジットカード支払い）を購入しました。翌日、会社にしていくとさっそく同僚から『どうしてそんな高い時計を？』と聞かれ『コピー商品だよ』とあわててごまかしましたよ（笑）」

■女性とのお付き合いだけで7千万円は使ったという

久慈さんは、これまでと同じ、一見平凡な会社員生活をつづけながら、信じられない派手な消費をする二重生活を選ぶことにした。

「2005年当時は、上司のパワハラがひどくて『いつ辞めるんだ？』とかよく言われてました。それでも当時私が辞めると同僚たちの負担が増えることがわかっていましたから辞められなくて。それでも一度、本当に職場がいやになって『辞めたい』と伝えたら、思いがけず社長から『ずっといてくれ』と懇願され、そのまま働いてきました。正直、自分は浮かれてしまう性格だと自覚していましたので、会社員という身分に自分を縛り続けることで、浪費の暴走をなんとか抑えようとしてきたつもりです」

かたや私生活では保険会社の営業の女性に当せん金のことをつい漏らしてしまい、彼女の色恋営業に付き合い裏切られたり、名古屋市内のキャバクラの女性につぎ込んだりと、億万長者ならではの豪遊の日々を過ごしてきたとか。

「会社は休めないので、女性と週末だけファーストクラスで香港に行き、スイートルームに泊まって帰ってきたり……これまでに女性とのお付き合いだけで総額7千万円くらいは使ったかな」

2006年には当せん後に書き始めたブログをまとめた『ロト6で3億2千万円当てた男の悲劇』（集英社）を出版。2008年に反町隆史主演でテレビ朝日系連続ドラマ化され、一躍、時の人になったこともある。

「ドラマの制作発表に呼ばれ、反町隆史さんともお会いしました。反町さんから『宝くじの当せん金って、税金はどうなってるんですか？』と聞かれ『当せん金は非課税なんです』とお話ししたのをいまも覚えています」

もうひとつ、当時から久慈さんがのめりこんだのが株とFXだ。

「最初はうまくいって儲けたときもありましたが、リーマン・ショック前に大きく失敗して1億8千万円ほどを損失。2020〜2021年に5千万円ほど持ち直したのですが、2022年8月の株価大暴落で金融資産のほぼ全部を失いました」

億万長者になって20年。その大半を使い果たしてしまった久慈さんだが、そのなかで、かけがえのない出会いもあった。それがタイの女性・ナムさんだ。ナムさんが来日していたときに知り合い、彼女が帰国してからも交際が続き、タイに住宅を購入。会社を退職した現在、本格的なタイへの移住に向かって取り組んでいるという。

「大金を手にしたのが40歳。お金を散財する体力も気力も旺盛でした。こうして20年を振り返ると、お金が縁で裏切られることも多かったですが、お金を使い切ったいま、ようやく安息の地をタイで見つけた、そんな気持ちです」

そんな久慈さんがこれまでテレビやブログで明かしてこなかったロト6で3億2千万円を当てた購入時の秘密を本誌に教えてくれた。

「まず、このくじを購入したのは、仕事で出張した先の福井県坂井市の『春江アミチャンスセンター』です。同じ数字をそれまで何度か購入していましたが、【1】地元ではなく、運気が変わる地方で購入したのがよかったと思います。【2】そしてその土地でいちばん当たりが出ている売り場を選びました。売り場の運気にも助けられたと感じています。

そしてなにより大事なのは【3】数字の選び方。これは身近な数字に限定していました。いまだから明かしますが『08』は当時の会社の社員数。『27』は当時の給料の金額。『38』は私がくじを買い始めた年齢。『31』は前年のボーナスの金額。そして『30』と『42』は当時乗っていた会社の車のナンバー。身近な数字のなかにこそ、ラッキーナンバーが必ずあるといまも信じていますよ」

あなたの億万長者への道の参考にしてみてはいかが？