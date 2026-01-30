リールvsフライブルク スタメン発表
[1.29 ELリーグフェーズ第8節](スタッド ピエール=モロワ)
※29:00開始
<出場メンバー>
[リール]
先発
GK 1 ベレク・エゼル
DF 3 ネイサン・ノイ
DF 22 ティアゴ サントス
DF 23 アイサ・マンディ
DF 24 C. Verdonk
MF 17 ヌガル・ムカウ
MF 21 バンジャマン・アンドレ
MF 27 フェリックス・コレイア
MF 32 アイウブ・ブアディ
FW 7 マティアス・フェルナンデス
FW 10 ハウコンアルナル・ハラルドソン
控え
GK 16 アルノー・ボダール
GK 60 Z. Lanssade
DF 4 アレクサンドロ・リベイロ
DF 15 ロマン・プロー
DF 18 シャンセル エンベンバ
MF 39 L. Baret
MF 42 S. Boussadia
FW 9 オリビエ・ジルー
FW 14 マリウス・ブロホルム
FW 35 S. Diaoune
FW 43 Y. Lachaab
監督
ジェネジオブルーノ
[フライブルク]
先発
GK 1 ノア・アトゥボル
DF 28 マティアス・ギンター
DF 29 フィリップ・トロイ
DF 30 クリスティアン・ギュンター
DF 43 ブルーノ・オグブス
MF 8 マキシミリアン・エッゲシュタイン
MF 14 鈴木唯人
MF 19 ヤン・ニクラス・ベステ
MF 32 ビンチェンツォ・グリフォ
MF 44 ヨハン・マンザンビ
FW 20 ジュニア・アダム
控え
GK 21 フロリアン・ミュラー
GK 24 ヤニック フート
DF 5 アントニー・ユング
DF 33 ジョルディ・マケンゴ
DF 65 K. Steinmann
MF 6 パトリック・オスターハーゲ
MF 27 ニコラス・ヘフラー
FW 7 デリー・シャーハント
FW 22 シリアケ・イリエ
FW 31 イゴール・マタノビッチ
監督
ユリアン・シュスター
データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります
※大会の公式記録と異なる場合があります