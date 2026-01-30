[1.29 ELリーグフェーズ第8節](スタッド ピエール=モロワ)

※29:00開始

<出場メンバー>

[リール]

先発

GK 1 ベレク・エゼル

DF 3 ネイサン・ノイ

DF 22 ティアゴ サントス

DF 23 アイサ・マンディ

DF 24 C. Verdonk

MF 17 ヌガル・ムカウ

MF 21 バンジャマン・アンドレ

MF 27 フェリックス・コレイア

MF 32 アイウブ・ブアディ

FW 7 マティアス・フェルナンデス

FW 10 ハウコンアルナル・ハラルドソン

控え

GK 16 アルノー・ボダール

GK 60 Z. Lanssade

DF 4 アレクサンドロ・リベイロ

DF 15 ロマン・プロー

DF 18 シャンセル エンベンバ

MF 39 L. Baret

MF 42 S. Boussadia

FW 9 オリビエ・ジルー

FW 14 マリウス・ブロホルム

FW 35 S. Diaoune

FW 43 Y. Lachaab

監督

ジェネジオブルーノ

[フライブルク]

先発

GK 1 ノア・アトゥボル

DF 28 マティアス・ギンター

DF 29 フィリップ・トロイ

DF 30 クリスティアン・ギュンター

DF 43 ブルーノ・オグブス

MF 8 マキシミリアン・エッゲシュタイン

MF 14 鈴木唯人

MF 19 ヤン・ニクラス・ベステ

MF 32 ビンチェンツォ・グリフォ

MF 44 ヨハン・マンザンビ

FW 20 ジュニア・アダム

控え

GK 21 フロリアン・ミュラー

GK 24 ヤニック フート

DF 5 アントニー・ユング

DF 33 ジョルディ・マケンゴ

DF 65 K. Steinmann

MF 6 パトリック・オスターハーゲ

MF 27 ニコラス・ヘフラー

FW 7 デリー・シャーハント

FW 22 シリアケ・イリエ

FW 31 イゴール・マタノビッチ

監督

ユリアン・シュスター

データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります