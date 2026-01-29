京セラが超タフネススマホの次機種「TORQUE G07」を2026年春に発売！背面にスライドロック構造を採用や耐泥水・耐海水などに対応
|京セラの超タフネススマホの次機種「NEW TORQUE」は2026年春に発売！写真はスライドロック構造
京セラ（以下、Kyocera）は29日、同社が展開する高耐久スマートフォン（スマホ）「TORQUE」ブランドのコミュニティーWebサイト「TORQUE STYLE」（ https://torque.kyocera.co.jp/ ）において次期モデル「NEW TORQUE」について2026年春に発売を予定していることを明らかにしています。これまで通りであれば、順当に既存機種「TORQUE G06」の後継として「TORQUE G07」（仮称）となると予想されます。
これにより、耐泥水によって登山中にぬかるんだ地面に落としてしまったときや自転車で走行中に泥水を浴びたときなどといった泥水が気になるシーンでも思う存分アクティビティーを楽しめ、また耐海水によってシュノーケリングなどでより深い場所まで撮影できるようになり、カメラの水中モードと組み合わせることによって熱帯魚や美しいサンゴ礁をより間近で鮮やかに記録でき、山でも海でも使えるフィールドがさらに広がるとしています。
京セラでは個人向け汎用スマホの撤退を発表していますが、法人向けスマホは継続するほか、TORQUEなどのタフネスモデルについては法人需要が高いことから個人向けも継続することが案内され、その後、2023年10月にauからTORQUE G06が発売されました。それからすでに2年が経過したことで、次のNEW TORQUEの開発が行われていることが明らかにされ、一部デザインおよびカラーバリエーションなどが順次明らかにされており、本体色はレッドおよびブラック、オリーブの3色展開になるということです。
また合わせてこれらの3色に加え、正面カバーと背面カバーで追加カラーを準備中であるとのこと。さらに外観についてもこれまでに公開された一部デザインは本体下部をサイドから見たもので、良く見ると、ネジのようなパーツも確認でき、全体像は分からないですが、TORQUEならではのタフネスボディーが期待され、今回、新たに背面にスライドロック構造を採用し、その背面カバー周辺のデザインが一部公開されました。スライドロック構造は背面側に3箇所搭載しているとのことで、本体と背面カバーをしっかり固定することによって落下衝撃等による背面カバーの浮きや外れにくさを強化しているとのこと。
さらにTORQUE STYLEで多くの要望があったものの、これまでになかなか実現できなかった機能としてこのNEW TORQUEでは技術チームの協力によって既存機種「TORQUE G06」の「電池パック」と「バッテリー充電器」をそのまま利用できる設計が実現したとのこと。なお、NEW TORQUEの電池パックはTORQUE G06用の電池パックよりも容量が少し増えているものの、TORQUE G06の充電器をそのまま使えるよう縦横の寸法を共通化したり、充電に関する電気的な仕様を工夫することで実現しているとしています。
そのため、TORQUE G06の利用者であれば、現在使っているTORQUE G06の電池パックと充電器を買い替えることなく、NEW TORQUEでも引き続いて利用できるため、予備の電池パックを購入しなくても済むといったメリットがあるということです。加えてタフネス性能もより向上しており、防水や防塵、耐衝撃といった耐性能についてはかなり他の通常のスマホでも一般的になってきましたが、TORQUEではこれまで通りに耐海水や耐薬剤などのさまざまな耐性能に対応しており、NEW TORQUEでは新たに耐泥水や水深5.0mまでの耐海水に対応するとのことです。
他にもこれらの情報を掲載するに伴い、KDDIと相談をしたとしていることから恐らく従来通りにKDDIおよび沖縄セルラー電話の携帯電話サービス「au」から発売されるのだと見られていましたが、さらにこのNEW TORQUEが空が見えれば圏外エリアでも通信できる衛星とスマートフォン（スマホ）の直接通信サービス「au Starlink Direct」のデータ通信にもTORQUEとして初めて対応することが明らかにされました。
記事執筆：memn0ck
