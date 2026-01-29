《タイ国籍の少女を性的搾取していたことが発覚して、世界から「日本は男性の性欲に甘い国」と言われていることを、日本人ははっきり自覚し、恥じるべきだ。》

2025年12月に『NEWSポストセブン』で連載中のエッセイで、痛烈な言葉を書き記し、大きな反響を呼んだ、元フジテレビアナウンサーで、現在はフリーの渡邊渚。この渡邉の主張に、イタリア・フィレンツェ在住のオペラ歌手、清水晴子氏が反論し、話題を呼んでいる。

「渡邉さんはエッセイの中で、2025年11月に東京・文京区の個室マッサージ店で、わずか12歳のタイ人少女が性的サービスを強要されていた事件を引き合いに、『日本で多発する性的搾取』や買春、わいせつ事件についての率直な思いを告白して、当時、大きな反響を呼びました。

その中では、『自分の会社員時代を振り返ってみると、風俗に行ったことを自慢げに話す男性たち、女性をどうやって騙して呼び出すかを力説するおじさん、女はお茶汲み係と言ってくる人をたくさん見てきた』と、自身のフジテレビ時代のことにも言及。『女性をどれだけぞんざいに、自分の思い通りに使用したかを平然と語られる世界線が、はっきり言ってキモすぎる。「日本は治安がいい」なんて、殊、性犯罪や男女平等の面においては、全く言えない。』『痴漢ですらろくに逮捕されないのが日本』などと、性を取り巻く日本のあり方について、辛辣に苦言を呈していました」（芸能記者）

そんななか、フィレンツェ在住の清水氏は、1月25日までに自身のXを更新。渡邉の記事のURLを貼り付けたうえで、《渡邊渚さんの「日本は性欲に甘い国だ」という嘆き。フィレンツェの空の下で、私は深い溜め息をついてしまう》と切り出すと、《誤解を恐れずに、海外在住の視点から残酷な真実を言おう。「痴漢」という言葉がこれほど定着しているのは、日本が「世界でも異常なほど安全な国」だからだ》と指摘。渡邉の主張に異を唱えた。

「清水さんは、続けて、イタリアや欧米の地下鉄で（日本のように）無防備に居眠りなどしようものなら《財布を盗まれるか、あるいは「痴漢」なんて生温い言葉では済まされない、命に関わる暴行（Sexual Assault）を受けるリスクがある。ここでは、女性は常に「戦場」にいる覚悟で電車に乗っている。》と、治安の“レベルの違い”を説明。かたや日本は、多くの人がスマホを見たり、居眠りをしたりして、無防備な背中をさらしているとして、《私が言いたいのは、「痴漢という卑劣だがローリスクな犯罪」が成立してしまうほど、日本の空間は平和で、誰もが油断できるほど守られているというパラドックスだ。》と、文章の意図を説明しました。

さらに清水氏は、日本の男性ほど『潔癖なまでに理性的』な生き物はいないとして、《一部の犯罪者のせいで、真面目な99％の男性までが「潜在的な加害者」として肩身の狭い思いをしている》と持論を展開。《「痴漢許すまじ」と叫ぶエネルギーがあるなら、まずは「夜道を一人で歩ける奇跡」と、それを支えている「多くの日本人男性の理性」に、もう少し敬意を払ってもいいのではないか。日本人はもっと、自分たちの国の「異常なほどの民度の高さ」を誇っていい。フィレンツェの石畳の上で、スリを警戒しながら、私は心底そう思うのだ》とつづり、渡邉さんの主張に一石を投じた形です」（芸能記者）

清水氏のポストは、25日現時点で実に2300万件を超えるインプレッションを記録。コメント欄には多くの反応が集まっている。

「渡邉さんは、日本における性犯罪を取り巻く環境について、エッセイの中で《例えば、男性が同僚の飲み物や女子高生のスカートに精液をかけても器物損壊で済むし、駅や公共施設での盗撮やアスリートのユニフォーム姿の盗撮も性犯罪にカウントされていないケースが多い。どう考えたって性被害なのに、痴漢ですらろくに逮捕されないのが日本だ》と、性犯罪と認定されるものの範囲が限定的であることや、性犯罪の検挙率の低さを嘆いていました。しかし、清水氏の話は、フィレンツェなら『痴漢』どころじゃ済まない、というものでした。

さまざまな文化的背景や、環境の違いがあるために、国ごとの治安を単純に比較するのは難しいでしょう。渡邉さんの主張にも共感する声があることも事実ですし、現在の日本でも痛ましい性加害事件が多く取りざたされています。今回の清水さんの主張に、渡邉さんがどう反応するかというところにも注目が集まっています」（前出・芸能記者）

どちらの主張も“リアル”であることには違いないが……。