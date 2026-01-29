読売テレビ「情報ライブ ミヤネ屋」でリポーターを務めていた中島彩が、同番組を離れることを報告した。

「２０２１年からリポーターとして関わらせていただいた『情報ライブ ミヤネ屋』を離れることになり、昨日大阪の読売テレビ様へ挨拶に行ってきました。」と宮根誠司との２ショットをアップ。「当初は産休として復帰予定でしたが、当日の呼び出しなど突発的な対応が求められる中で 今のライフステージと番組の在り方を踏まえ、このような形となりました」と説明した。

「番組を通じて、この仕事の厳しさ、面白さ、そして『覚悟』が必要な世界だということを学びました。楽しいリポートも真面目な取材も 経験したすべてのことが自分の糧になりました」とつづり、「宮根さん、澤口さん、出演者・スタッフの皆さま、取材にご協力いただいた皆さま、番組を通じて出会うことのできた皆さま、今までありがとうございました！」と感謝した。

中島は上智大学総合人間科学部教育学科卒。１８年から２１年３月までＮＨＫ宇都宮放送局でキャスター・リポーターを務め、「ミヤネ屋」では２１年５月から２５年までリポーターを務めた。