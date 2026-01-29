漫画家の五箇野人さんの漫画がインスタグラムで2600以上の「いいね」を集めて話題となっています。

飲み会の最中、ある女性が何度もスマホをチェックする様子が気になった男性。時間を気にしているのかと思い、心配して女性に声を掛けると…という内容で、読者からは「まるで落語みたいなオチ」「1周回ってのろけなのも最高」などの声が上がっています。

楽しいはずの飲み会で…スマホばかり気にする女性

五箇野人さんは、インスタグラムやX、ブログ「五箇野人の海外旅日記」などで作品を発表しています。五箇野人さんに作品について話を聞きました。

Q.今回、漫画「海外女性が飲み会中にスマホを見る理由。」を描いたきっかけを教えてください。

五箇野人さん「紳士からこの話を聞いて、面白かったのでシェアしたいと考えて描きました」

Q.普段は、主に海外で活動されているのですか。

五箇野人さん「日本に住みながら定期的に旅をして、旅のエピソードなどを漫画にしています」

Q.作品に描かれている「路上カフェ」とは、どのようなものですか。

五箇野人さん「この国はタンザニアなのですが、コーヒー豆の名産地なこともあって、路上にはたくさん青空カフェ的なお店がありました。薪を燃やしてやかんでお湯を沸かし、簡易な椅子と軽いお菓子もありました」

Q.紳士から今回の話を聞いたときの、率直な感想を教えてください。

五箇野人さん「めちゃ面白かったです。漫画内でも表現したように『小噺（こばなし）』感があったというか、落語のように構成があった点が印象的でした」

Q.最近はどのような創作活動をされていますか。

五箇野人さん「海外の犬と愛犬に焦点を当てている、『うちのルカなら。』という単行本を出版しました。後はnoteで、アルゼンチン出身の妻との話も更新しています。ぜひよろしくお願いします」

Q.漫画「海外女性が飲み会中にスマホを見る理由。」について、どのようなコメントが寄せられていますか。

五箇野人さん「自分が感じたように、『落語のようだ』と言っていただけることが多かったです。まるで自分の旅の追体験をしてもらえているかのようで、とてもうれしかったです」