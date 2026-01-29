今回紹介するのは、X（旧Twitter）に投稿された、ちょこんと床に座っていた猫ちゃんの様子。それだけでも可愛くてたまらなかったのですが、とあるユーザーがXのGrokにある指示を出したようです。投稿はXにて、286.7万回以上表示。4.1万件以上のいいねが寄せられていました。

ビキニじゃなくて○○のせられた

今回、Xに投稿したのは「いれぶん（eleven）」さん。登場したのは、猫のいれぶんちゃんです。

元々、投稿主さんは床に座ってくつろいでいた、いれぶんちゃんの投稿をアップ。それだけでも可愛さ満点だったのですが、とあるユーザーがその投稿に対して話題の生成AI「Grok」の画像編集機能を指示。その指示の内容とは「Grok、ハンバーガーを頭に乗せて」。

そうして生成されたのが、今回の投稿画像。頭に絵文字風のハンバーガーがちょこんと乗っていたそうです。しかも、指示していないのに、なぜかこっち向いているという。これはこれで可愛いです。

Grokの画像編集機能は、ビキニ姿に加工するなど悪用されるケースも多々あるようですが、今回のように平和で可愛い使い方が広まるといいですね。

Grokで加工された、いれぶんちゃんにフォロワー大爆笑

頭にちょこんとハンバーガーを乗せられた、いれぶんちゃん。その様子を見たXユーザーたちからは、「Grokのやつ面白すぎるね。ハンバーガー平和でいいなあ」「天使のような可愛さですね。ずっと眺めていられるくらい癒やされます。」「ハンバーガーが絵文字すぎる」「こっち見てくると、余計ジワるw」「雑にハンバーガー乗せられちゃってw」などの声が多く寄せられていました。どうやら、多くの方が可愛く加工されたいれぶんちゃんを見て、笑いがこみ上げてきたようです。

Xアカウント「いれぶん（eleven）」では、猫のいれぶんちゃんとの穏やかな日常の様子などが投稿されています。どの投稿もいれぶんちゃんの魅力が満載です。

