12月29日に両国国技館で行われた女子プロレス団体「スターダム」のイベント、『STARDOM DREAM QUEENDOM 2025』で再デビュー、女子プロレスラーとして復帰したフワちゃんだが、“身内のやらかし”で批判が巻き起こっている。

「1月18日に、麒麟の川島明さんがラジオ『川島明のねごと』（TBS）で観戦時のエピソードを話したのです。プロレスファンの川島さんは関係者席に招待されており、別にフワちゃんの友人の芸能人も多数来場していました。《トンツカタン森本、くりぃむの上田さんとか、タイムマシーン山本君とか、ベッキーとか》というメンバー。同じく国技館で観戦したオードリーの若林正恭さんによると、ほかにFUJIWARAのフジモンさんやお見送り芸人しんいち、ぱーてぃーちゃん信子などもいたようです。

しかし、興行の3試合目であるフワちゃんの試合が終わると、招待された友人たちが一斉に退席。川島さんは楽屋挨拶に行ったんだろうと眺めていると、戻ってきたのはくりぃむしちゅーの上田晋也さんと、タイムマシーン3号の山本浩司さんだけ。他は帰ってしまい、関係者席はガラガラ状態になったそうです。川島さんは《まあ、そういうとこじゃないかな?って。何とは言わないですけど。帰ってきた人と、帰った人。“そういうとこやで”っていうのはある。忙しかったのかな?》と、招待されながら興行を最後まで見ない“フワちゃん関係者”に苦言を呈したのです」（芸能記者）

この川島の発言に反応したのが、こちらもプロレス好きの有吉弘行。1月25日放送のラジオ『有吉弘行のSUNDAY NIGHT DREAMER』（JFN）で川島の発言を“全面支持”した。

「有吉さんは番組内で『麒麟の川島君が苦言を呈していて』と川島さんの発言に触れ、『フワちゃんを応援する軍団がフワちゃんの試合後、楽屋にワーッと行って、その後も帰ってこなかった』と語りました。さらに、『プロレスの興行は、1試合目からメインまでで1つの大河ドラマ』と、“途中で帰る行為”はしないようにと注意していました」（前出・記者）

X上でも、フワちゃんの試合後に帰ったタレントらへの批判があふれている。

《芸人がそのキモさ1番わかるんじゃないの？ 漫才劇場で自分の好きな漫才師が終わったら帰るイタファンをめちゃくちゃ煙たがってるやん。全く同じことしてる》

《予定や仕事があるなら仕方ないけどメイン見ないで帰るのは失礼すぎるし。お目当て芸人の出番終わりに速攻で劇場出るお笑いオタクも然り》

《フワちゃんの試合が終わったら続々と関係者席の芸能人が席立った話胸糞悪いな フワちゃんもさ、招待したなら最後まで大会見ていってくださいって言っとけよ プロレスラーになるってそういう事だろ》

フワちゃんが芸能活動を休止する原因となった“暴言ポスト”は、芸人仲間と一緒に旅行を楽しんでいるうちに行われたとされる。

「いわば身内の悪ノリから大騒動に発展したわけで、今回もようやく復帰して頑張って試合をしたのに、身内が足を引っ張るような形になっています。有吉さんが言う“フワ軍団”とは離れたほうがいいんじゃないでしょうか」（前出・記者）

何かと厳しい目が注がれるフワちゃんにとって、仲間の行動も炎上の種になりかねない状況だ。