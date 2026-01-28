天然木を使った唯一無二のクロノグラフ腕時計。金属アレルギーや敏感肌の人でも安心
わたしたちは、常にデジタルガジェットに囲まれて生活していますよね。スマートウォッチまで身に着けていると、四六時中ネットワークに縛られているような気がしてしまう……そんなふうに感じている人も少なくないでしょう。
woodsoundの「木製クロノグラフ腕時計」は、天然木ならではの優しい風合いと、クロノグラフのスタイリッシュさが見事に融合した腕時計。腕元を見るたびにホッと心が和むような、そんな1本に仕上がっています。
希少な天然木が生み出す独特な風合い
この時計に使われている木材は、ブラックサンダルウッドとレッドサンダルウッド。その希少性から、ワシントン条約で国際取引が厳しく規制されている高級木材です。
同じものを手に入れるチャンスは、この先どんどん少なくなっていくことが予想される木目と色合い。貴重な木材の魅力を限界まで引き出すため、細部にまで魂を込めたというデザインによって、控えめながらも極めて強い個性をもち、異彩を放っています。
天然木だからこそ生まれる、個体ごとに異なる模様も相まって、まさに世界にひとつだけのアイテムを手にすることができるのです。
ヴィジュアルだけじゃない、確かな実用性
バックルに肌への負担を軽減する加工を施すなど、敏感肌の方への配慮もうれしい「木製クロノグラフ腕時計」は、5ATMの日常生活防水仕様。手洗い時や急な雨でも、取り扱いに気をつかう必要はありません。
もちろん、暗いところでも時刻を確認できる夜光針を搭載。44mmの存在感あるフェイスによって、ひと目で時刻を確認できる仕様となっています。
きっとフォーマルからウィークエンドまで、コーディネートの主役になってくれることでしょう。
大切な人への贈り物にもぴったり
風合いのあるオリジナル木製ケースに収められて届けられる「木製クロノグラフ腕時計」は、箱を開ける前から “木の世界観” にあふれています。
中のクッションに麻素材を採用するなど梱包までこだわっているので、大切な人へのプレゼントにも最適。誕生日や記念日、父の日のギフトとしても特別感を演出してくれます。もちろん、自分へのご褒美としても素晴らしい選択となってくれるに違いありません。
ふと腕元を見たとき、自然の温もりを感じられる贅沢な逸品「木製クロノグラフ腕時計」は、数量限定の特別割引販売が終了間近となっています。
このチャンスを逃さないように、ぜひお早めのチェックをお忘れなく。
