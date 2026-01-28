fwee、かわいさとリップケアを同時に叶える新感覚「スムージーリップバーム」を新発売！
fweeからスムージーリップバームが2026年2月1日に発売となる。
■3タイプの新感覚リップバーム
かわいさとリップケアを同時に叶える、新発想のリップバームシリーズが登場。仕上がりや使用シーンに合わせて選べる3タイプ展開となり、ナチュラルな血色感から主役級カラーまで幅広く対応してくれるラインアップ。
グロウタイプの「グロウスムージーリップバーム」は、ぷるんとしたツヤを纏い、みずみずしい唇へ導く一本。「ブラースムージーリップバーム」は、人気アイテム「プリンポット」を思わせる使用感をチューブ型で実現し、マットでありながらしっとりとした新感覚の仕上がりを叶える処方。さらに「メルティングスムージーリップバーム」は、紫外線を浴びやすい唇をケアするUV機能付きリップトリートメントとして、うるおいに満ちたぷるんとした唇へ導いてくれる存在。
すっぴんの日やジムシーンにも使いやすいナチュラルカラーから、メイクの主役になる高発色カラーまで揃い、気分やシーンに寄り添う全18色展開となる。
■商品情報
株式会社BENOW JAPAN
フィー グロウスムージーリップバーム全10色1,760円（税込）
フィー ブラースムージーリップバーム全7色1,760円（税込）
フィー メルティングスムージーリップバームSPF20／PA+++全1色1,760円（税込）
取扱い：Qoo10 フィー公式ストア