あきんどスシロー（大阪府吹田市）の回転寿司（ずし）チェーン「スシロー」が、発売10周年を迎えた人気チョコビスケット「サク山チョコ次郎」とコラボした新商品「チョコジローのワッフルボウル」と「チョコジローカタラーナタルト」を1月28日から期間限定で販売します。

【写真】「チョコジローカタラーナタルト」も！ 袋の裏面“チョコジローの唇”もかわいいぞ！

「チョコジローのワッフルボウル」は、ワッフルの上に、チョコアイス、チョコソース、ハート形のミニチョコ、そして、チョコジローをそのままトッピングしたスイーツ。「チョコジローカタラーナタルト」は、スシローの人気ナンバーワンスイーツ「カタラーナ」とコラボした一品で、「サク山チョコ次郎」をイメージして、ミルク味とカカオ風味の双方が感じられるチョコレートの層、練乳味のムースの層、サクサク食感が楽しめるクッキーの層の3層が楽しめます。

コラボフォトキャンペーンも行われ、いずれかのコラボ商品と一緒に写真を撮り、「＃チョコジローにゾッコン」というハッシュタグとともに公式Xまたはインスタグラムに投稿すると抽選で10人に「サク山チョコ次郎コラボ限定 おチョもだち認定グッズ」が当たります。

「チョコジローカタラーナタルト」の袋の裏面には「サク山チョコ次郎」の唇のイラストが描かれており、フォトキャンペーンで使うこともできます。

価格は「チョコジローのワッフルボウル」が360円〜（以下、税込み）、「チョコジローカタラーナタルト」が270円〜です。

※価格は店舗によって異なります。