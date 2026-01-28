飼い主さんのご実家に遊びに行ったというラブラドールレトリバーさん。飼い主さんが『少し気まずい』と感じるというとある行動が話題になっているのです。

思わずクスッと笑える微笑ましいその光景は記事執筆時点で85万回を超えて表示されており、3.2万件のいいね、多くの反響が寄せられることとなりました。

【動画：おばあちゃんの家に遊びに行った大型犬が毎回すること…ちょっぴり気まずい『まさかの行動』】

おばあちゃんの家に遊びに行った大型犬

Xアカウント『@lemon20210621』に投稿されたのは、ラブラドールレトリバー「れもん」ちゃんのお姿。この日、れもんちゃんはパパさんのご実家に遊びに出かけたのだそう。

ご実家に限らず、他所のお家に遊びに行った際にれもんちゃんが見せるという『とある行動』に対し、飼い主さんはちょっぴり気まずさを感じているのだといいます。

飼い主が毎回『気まずい』と感じる『まさかの行動』に反響

普段からとても大人しくてお利口さんなれもんちゃん。もちろん、お家にお邪魔している時もお行儀良く過ごしているものの、家の人が何かを食べ始めた瞬間…。

間近でガン見し続けるというれもんちゃん。騒ぐわけでもなく、吠えるわけでもなく…ただただ、近くでお行儀良く『ガン見し続ける』のだそう。

悪いことをしているわけではないので注意するわけにもいかず、飼い主さんはいつもその光景を『少し気まずい』と思いながら見ているのだとか…。

この日も、おばあちゃんのすぐ近くでお行儀良くガン見をし続けたれもんちゃんは、美味しいみかんをもらうことに成功したのだそう。

思わずクスッと笑える微笑ましいれもんちゃんのお姿は、多くの人々をほっこりと和ませることとなったのでした。

この投稿には「メダカくらいなら泳げそうな水溜まりが出来てますねｗ」「人間の精神力が試されてる」「無言の圧かけてますねｗｗ」「かわいいｗ」などのコメントが寄せられています。

お利口さんで甘えん坊な女の子♡

2021年6月21日生まれのれもんちゃんは、お利口さんで甘えん坊な女の子。マイペースで穏やかな行動や仕草はあまりにも愛くるしいもので、日々たくさんの癒しを届けてくれています。

