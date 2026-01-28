2月1日にG3・根岸S

今週末の中央競馬は、2月1日にG3・根岸S（東京ダート1400メートル）が行われる。競馬ファンで知られるお笑い芸人が26日にXを更新し、「根岸ウィークを存分に楽しんでください！」などと猛アピールした。

26日にXを更新したのはカンニング竹山だった。根岸Sに熱い思いを持っていることで競馬ファンには有名で、「皆様私から大切なご報告がございます！」として以下のようにつづった。

「今週は根岸ステークスがおこなわれる 根岸ウィークです！ 根岸ウィークを存分に楽しんでください！」

根岸Sは東京ダート1400メートルを舞台に行われ、2000年にはブロードアピールが驚異の末脚を披露し、ごぼう抜きVの伝説を残している。

X上の競馬ファンからは「根岸ステークスは、あなたの有馬記念ですね」「有馬より根岸の人ですね」「結婚報告かと思ったら、まさかの根岸ウィーク（笑）」「年に一度の根岸ウィーク！！！」などの声が上がっていた。

2月1日のフジテレビ系「みんなのKEIBA」にカンニング竹山はゲスト出演する。



（THE ANSWER編集部）