ドライバーの意識の低さを指摘する声

国土交通省 多治見砂防国道事務所は、2026年1月11日に公式SNSを更新し、同日の夕方にノーマルタイヤを装着したクルマによるスタックが発生したと公表しました。

現場となったのは、岐阜県南東部の瑞浪市から滋賀県米原市方面へ向かう国道21号のうち、御嵩町内にある「次月峠（しづきとうげ）」付近です。この峠道は、瑞浪市内から山をぐんぐん登っていくエリアに位置し、ヘアピンカーブも存在するなど、本格的な道のりとなっています。

【画像】「ええぇぇ…」 これが「ノーマルタイヤでスタックした高級セダン」です 画像で見る

2026年は、年明けの2日頃から正月寒波に見舞われました。さらに10日からの3連休には、発達した低気圧が日本海北部を進み、そこからの前線が本州を通過しました。夜遅くからは強い寒気が流れ込み、北日本や北陸を中心に大雪となりました。

この気象状況を受け、国土交通省やNEXCOなどは、各道路において予防的な通行止めを実施したほか、外出を控えるよう呼びかけていました。万が一クルマで移動する場合でも、冬用タイヤの装着やタイヤチェーンの携行を促す事態となっていました。

スタックが発生した国道21号の御嵩町内では、11日の昼過ぎから降雪量が増え始め、道路カメラの映像ではあたり一面がすっかり雪景色となっていることが確認できます。

そのため、多治見砂防国道事務所は同日の15時に公式SNSで、「スタッドレスタイヤ等の冬装備を装着およびタイヤチェーンを準備、速度を落として、前の車と車間距離をあけて通行するようお願いします」と、改めて十分な備えをするように注意を促していました。

そうしたなか発生したスタック事案では、ノーマルタイヤを履いていたとする白いセダンが走行不能になり、「雪道を冬装備していないタイヤで走行することは、危険かつ迷惑行為です」と、「迷惑行為」という強い言葉のもと、厳しい視線を向けています。

同投稿に対して、ネット上では国道事務所が「迷惑行為」と断じたことに対し「1台の身勝手な行動で大渋滞が起き、物流や救急車両の妨げになるのは許せない」「事務所がこれほど強い言葉（迷惑行為）を使うのは、それだけ現場が悲惨で、呼びかけが無視されている証拠だ」と賛同するコメントが多く見られました。

また、車両が高級セダンであったことから「車に数百万〜一千万円以上かけられるのに、数万円のスタッドレスタイヤをケチるのは理解できない」「いい車に乗っていても、ドライバーのモラルが低ければ台無し。見栄だけで安全を疎かにしている」といったドライバーの意識の低さを指摘する声も目立ちます。

さらに、「立ち往生の原因を作った車両には、除雪費用や渋滞による経済損失を全額請求すべきだ」「ノーマルタイヤでの雪道走行は、道路交通法違反としてもっと厳しく取り締まるべき」と単なる注意喚起だけでなく、より厳しい処罰を求める具体的な意見も寄せられています。