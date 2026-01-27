テセックが２６年３月期業績予想の上方修正と自社株買いを発表 テセックが２６年３月期業績予想の上方修正と自社株買いを発表

テセック<6337.T>がこの日の取引終了後、２６年３月期の連結業績予想について、売上高を５１億円から５５億円（前期比６．７％減）へ、営業利益を１億３０００万円から２億８０００万円（同３５．５％減）へ、純利益を２億３０００万円から４億８０００万円（同１２．３％増）へ上方修正した。



従来予想では、第３四半期にハンドラの受注が増加し、その一部が第４四半期の売上高に寄与する見込みであることに加えて、保有する投資有価証券の一部を売却するのに伴い投資有価証券売却益１億７３００万円を第４四半期に特別利益として計上することも利益を押し上げる。なお、第３四半期累計（４～１２月）決算は、売上高４０億２００万円（前年同期比６．２％減）、営業利益２億５４００万円（同３０．５％減）、純利益２億８７００万円（同２７．１％減）だった。



同時に、上限を１６万株（自己株式を除く発行済み株数の３．０１％）、または３億円とする自社株買いを実施すると発表した。取得期間は１月２８日から３月３１日までで、株主還元の充実及び資本効率の向上を図り、企業環境の変化に対応した機動的な経営を遂行することが目的としている。



出所：MINKABU PRESS