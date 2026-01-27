1.肛門腺からの分泌液

猫のお尻には、肛門の左右に肛門腺という袋状の腺があり、強烈なにおいのする分泌液がたまっています。分泌液は猫同士の個体識別などに使われるものです。普段はトイレの際、便と一緒に少しずつ分泌されるので、気がつかないかもしれません。

しかし、ストレスを感じたときや興奮しているときなどにも分泌されることがあります。子猫の場合は、甘えているときにもこの分泌液が出ることがあります。特に問題はありませんが、衣類や布製品に分泌液が付着するとなかなかにおいが落ちないので気をつけてくださいね。

肛門腺は、猫が自分でケアしていますが、高齢猫や肥満傾向にある猫では、分泌液がたまりやすくなってしまうため、飼い主さんが定期的にチェックしてあげましょう。若くても体質上、分泌液がたまりやすい猫もいます。

分泌液の排出がうまくできない場合は、肛門腺を絞ってあげる必要があります。しかし、慣れないと難しいので、獣医師に相談することをおすすめします。

2.肛門腺炎・肛門腺破裂

肛門腺の分泌液が詰まってしまったり、細菌に感染するなどで、肛門腺炎を引き起こすことがあります。

炎症が進むと肛門腺破裂につながることがあります。肛門腺破裂の兆候として、猫がお尻を気にしていたり、お尻を床に擦りつけるような仕草をすることもありますが、突然破裂してしまうこともあります。肛門腺が破裂すると、血や膿が混ざった分泌液が出てきます。

強い痛みを伴うため、元気がなくなったり、食欲が低下するなどの症状が見られるでしょう。肛門腺が破裂してしまったときは、早急に動物病院を受診してください。

3.軟便・下痢によるもの

軟便や下痢が続くと、粘液便といって、腸の粘液が剥がれ落ちて出てくることがあります。ゼリー状で透明なことが多いですが、血が混じってピンク色に見えることもあります。

粘液便が続く場合は、動物病院を受診しましょう。軟便や下痢が続くのは、消化器系にトラブルを抱えている可能性があります。

4.子宮蓄膿症

避妊していないメス猫の場合、陰部から血や膿の混ざった液体が分泌されているときに考えられるのが子宮蓄膿症です。子宮蓄膿症は、細菌感染によって子宮内に膿がたまる病気です。ゆっくりと進行することもあれば、急激に悪化することもあります。また、分泌液が出るケース（開放型）と出ないケース（閉鎖型）があります。

他にも、嘔吐や発熱の症状が見られたり、多飲多尿になることもあります。ただ、症状が出にくい場合もあり、発見が遅れると命に関わることもあるため注意が必要です。異変に気づいたら、早急に動物病院を受診しましょう。

子宮蓄膿症は、避妊手術で予防することができます。

まとめ

猫のお尻には肛門腺があり、ここから分泌液が出ることがあります。それ自体は異常なことではありませんが、詰まったり炎症を起こすなどのトラブルになることもあるため、気をつけましょう。

お尻からの分泌液は病気が原因のこともあります。体調の変化に注意し、気になることがあれば動物病院を受診してくださいね。

(獣医師監修：唐野智美)