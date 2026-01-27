音楽アルバムをこの時代に懐ゲーで!?

音楽界隈にも来ているレトロブーム。アナログのレコードやラジカセ、ヘッドホンなどの昭和に見た音響機器に新作がどんどん出ていますよね。

ハードは充実していますが、ソフトはどうなんでしょう？

新譜はレトロゲーム機で聞く

スコットランドのメタルバンド、Party Cannonが家庭用ゲーム機「NINTENDO64」専用に最新アルバムをリリースしました。形式は昔ながらのカセットで、「N64」にガシャっと挿して楽しみます。

内容はスタジオ録音のEPレコードから全4曲を収録。音源は44100Hzのステレオで聞けます。音楽だけでなく、320×240ピクセルのライヴ映像および、メンバーの略歴と写真も楽しめてお得です。

2種類のセットが完売

1万7300円の「N64バンドル版」を購入すると、CD、Tシャツ、フォトブック、1:60スケールのフィギュアも同梱。2万400円の「メガ・バンドル版」だとTシャツも付いてきます。

カセットは限定100本の製造というレアっぷりもあり、執筆時にはどっちのセットも予約段階で完売していました。発売日は3月末なのに、です。

Party Cannonは超激しいデスメタルで万人ウケするものではないんですけどね。

Subjected To A Partying Party Cannon

買った人たちは「N64」ユーザー？

「N64」は1996年のゲーム機ですし、CPUは64ビットと今のゲーム機と比べると性能がかなり劣ります。でも64ビットならではの味わいは、かつてのユーザーに懐かしい体験をもたらすことと思います。

仮に「N64」を持っていなくても、コレクターズ・アイテムとして保管するのもアリでしょう。

超有名どころもカセットを出してる

最近はテイラー・スウィフトや、ビリー・アイリッシュといったビッグなミュージシャンでも、カセットテープで新譜を出しています。だったらゲーム用カセットでアルバムを出しても、全然イイんじゃないですかね？ 完売するならWin-Winです。

