ファミリーマート（東京都港区）が、ベルギー王室御用達のショコラティエ、ピエール・マルコリーニさんと初コラボしたデザートやスイーツ、パン、アイスなど全7種を1月27日から期間限定で発売。同月23日に、情報解禁がされるやいなや、SNSでは「反則級のコラボ」「ファミマでマルコリーニは熱すぎる…！！」「ピエール・マルコリーニがコンビニで！？」「制覇する」と話題沸騰しました。そこで、全7種のうち、「とろけるキャラメルショコラシュー」と「2層のショコラバウムクーヘン チョコ＆プレーン」をオトナンサー編集部のスタッフが実食しました。

【写真】「全部おいしそう…！」 コラボ商品7品を見る！

「とろけるキャラメルショコラシュー」は、ほろ苦いキャラメルソースと濃厚ショコラクリームを、クッキー生地のシューで包んだシュークリーム。ビジュアルは、一般的なショコラシュークリームと変わりない印象。まず、半分に割ってみたところ、“とろける”ほどのとろみあるキャラメルソースがたっぷりと入っていて、急いで口に入れないと、手が汚れてしまいそうになるほど。中身がぎっしりと詰まっていたことにもビックリ。上品なキャラメルの甘さと、ショコラクリームのほろ苦さのバランスが絶妙な味わいとなっていました。価格は268円（以下税込み）。

「2層のショコラバウムクーヘン チョコ＆プレーン」は、ショコラ味の生地とプレーン生地の2層のバウムクーヘン。半身にチョコをコーティングして、視覚を楽しませてくれます。ショコラ味の生地はほろ苦く、プレーン生地はバターをふんわりと感じる優しい味わいとなっていて、2つの異なる味で味覚も楽しませてくれる一品でした。価格は258円。

ショコラシューとバウムクーヘンのほか、「ショコラと洋梨のクレープ」（298円）、「バニラ香るレモンフィナンシェ」（230円）、「ヘーゼルナッツのショコラメロンパン」（198円）、「ショコラデニッシュラズベリー」（198円）「ショコラアイスバー」（298円）も全国のファミリーマートで販売中です。いずれも数量限定のため、なくなり次第終了。

王室御用達の味が、300円以下という価格で楽しめる今回の初コラボ。ぜひとも、自身の舌で楽しんでみるのはいかがですか。