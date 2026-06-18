中国外交部の林剣報道官。（北京＝新華社配信）【新華社北京6月18日】中国外交部の林剣（りん・けん）報道官は18日の記者会見で、日本の高市早苗首相が7カ国グループ（G7）首脳会議で中国の対日レアアース輸出規制などがG7各国などに影響を与えかねないとの懸念を示した一方で、その後の記者会見で中国との建設的で安定的な関係を構築すると表明したとの報道に関し、徒党を組んで対立をあおろうとする日本の意図は支持を得られな