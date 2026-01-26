排水溝は魔窟。触りたくない。

調理で出る野菜の切れ端や食べ残しなどで、排水口の水切りネットは生々しいゴミが溜まっていきます。週に1〜2回は取り替えると思いますが、素手で触るのはイヤですよね。しかも絞って水気を切るとか絶対ムリ。

ゴム手袋をしていればまぁなんとかって感じですが、やっぱりイイ気はしません。

ツマミを持ち上げるだけ

アーネスト株式会社の「触れネットカバー」は、ネットを直接触らずに捨てられる画期的な排水口カバー。フタと本体の2重構造になっており、合体させる時にネットを挟み込むというもの。

本体側のツマミを持ってゴミ箱の上に来たら、フタ側のツマミを持ち上げるとネットが落っこちます。

Image: Arnest

145mmの口径サイズなら排水口にフィット。SIAA抗菌加工が細菌の増殖を抑えるので、素手で持ってもバッチいことはありません。

価格は880円（税込）でお手頃。水切りネットは100均ショップでまとめて買えますからね。台所で欠かせないアイテムになるかと思います。

極力触らなくていいって、ありがたい

筆者の家では週イチでネットを交換してますが、ゴム手袋しててもあんまし触りたくないので、こういうの超助かります。

水気を絞る工程は省略されちゃいますが、シンクをグルっと洗ってしばらく待てば捨てるタイミングになるかと思います。

【29日2時までエントリーP5倍】【1/20発売新商品】触れネットカバー 排水口カバー 14.5cm対応 145mm SIAA抗菌加工 ホワイトグレー マット 水切りネットホルダー 台所 シンク 流し台 キッチン ゴミ受け 排水溝 ネット 排水口周り カバー 蓋 880円 楽天で見る PR PR

Source: Arnest