この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

意外と知らない？「自分は楽をして他人を追い詰める」モラハラする人の正体と支配欲

カウンセラー・作家のRyota氏が運営する「ココヨワチャンネル」が、「中身は『支配欲』の塊／自分は楽をして他人を追い詰める『モラハラする人』の特徴7選」と題した動画を公開。モラルハラスメント（モラハラ）を行う人の行動原理や、その根本にある心理について詳しく解説した。



動画でRyota氏は、モラハラをする人の根底には「劣等感が強く、自分に自信がない」という共通点があると指摘する。その劣等感からくる不安を解消するため、他者を支配する行動に出るのだという。



その特徴の一つが、「世間体を過剰に気にすること」だ。Ryota氏によれば、彼らは自分がどう見られているかを常に気にしており、「社会人として」「男として」といった“もっともらしいこと”を盾に他者をコントロールしようとする。これは「美徳を盾にして、人を支配する行動を取る人のことです」と氏は説明する。自分自身で自己評価ができないため、他者を支配することで自尊心を満たそうとする心理が働いているのだ。



また、「自分の方が正しい」という強い思い込みも特徴だ。この行き過ぎた正義感から、自分の考えに従わない人を「良くない」と判断し、コントロールしようとする。しかし、その主張に伴う行動はしないため、「口は達者だけど行動しない」という矛盾も生まれる。氏は「理想を他人に押し付ける」だけで、自分ではその理想を実現するための努力をしないと分析した。



さらに、モラハラをする人は「人前であなたを責める」ことがあるという。これは相手を貶めることで、相対的に自分の価値を高め、優位に立ちたいという心理の表れだ。結局のところ、これらの行動はすべて、認められたいという承認欲求が暴走した結果であると、Ryota氏は結論付けた。