½ÅÀ¹¤µ¤ÈÈþ¡¢Èþ¤·¤¤Í¼·Ê¥·¥ç¥Ã¥È¸ø³«¤Ë¥Õ¥¡¥óÀä»¿¡Ö¤³¤Î¥Ó¥¸¥åºÇ¶¯¡ª¡×
¥¿¥ì¥ó¥È¤Î½ÅÀ¹¤µ¤ÈÈþ¤¬26Æü¤Þ¤Ç¤Ë¼«¿È¤ÎInstagram¤ò¹¹¿·¡£Èþ¤·¤¤Í¼Æü¤ò¥Ð¥Ã¥¯¤Ë¤·¤¿¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¡¢ÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
½ÅÀ¹¤Ï¡Öº£Ç¯¤â¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡×¤È¿·Ç¯¤Î°§»¢¤ò¤Ä¤Å¤ê¡¢Ê£¿ôËç¤Î¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¡£¡ÖÍ¼Æü¤¬åºÎï¤À¤Ã¤¿Æü¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¡¢»°½Å¸©¤ÎÀÄ»³¹â¸¶¤òË¬¤ì¤¿ºÝ¤ÎÍÍ»Ò¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¤³¤Î¾ì½ê¤ÏÊì¿Æ¤Î¤ª¤¹¤¹¤á¥¹¥Ý¥Ã¥È¤À¤È¤¤¤¤¡¢Åê¹Æ¤Ç¤ÏÍ¼Æü¤Ë¾È¤é¤µ¤ì¤¿¼«¿È¤Î¥¢¥Ã¥×¥·¥ç¥Ã¥È¤ä¡¢°¦¸¤¤È¤Î¥Ä¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¤Ê¤É¤ò¸«¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢¡Ö·ã´¨¤ä¤Ã¤¿¤±¤ÉÎÉ¤«¤Ã¤¿¡×¤È´¶ÁÛ¤âÅº¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ï¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¡Öº£Ç¯¤â³èÌö´üÂÔ¤·¤Æ¤Þ¡¼¤¹¡×¡ÖÍ¼Æü¤âÀ±¶õ¤â¤Ê¤ó¤â¤«¤ó¤âºÇ¹â¡ª¤â¤Á¤í¤ó¤·¤²¤µ¤ó¤â¡×¡Ö¤³¤Î¥Ó¥¸¥åºÇ¶¯¡ª¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¾Î»¿¤ÎÀ¼¤¬Â¿¿ô´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£