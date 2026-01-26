ベルメゾンに、ディズニー・アニメーション映画『ふしぎの国のアリス』の劇場公開75周年を記念した「ティーカップ型の猫の爪とぎ」が登場。

物語のワンシーンをデザインした猫グッズが、猫の日に先がけて発売されます☆

発売日：2026年1月26日（月）

発売日：2026年1月26日（月）

価格：5,990円(税込)

販売店舗：ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ

通販事業ベルメゾンが展開する「Disney Fantasy Shop（ディズニー ファンタジー ショップ）」に、ディズニー・アニメーション映画『ふしぎの国のアリス』劇場公開75周年を記念した「ティーカップ型の猫の爪とぎ」が登場。

「ティーカップ型の猫の爪とぎ」は、「ディズニー ファンタジー ショップ」が初めて手掛ける猫用グッズとして、猫の日（2月22日）に向けて企画されました☆

デザインの決定には、ディズニーファン向けに発信している公式SNS（XおよびInstagram）でのアンケート結果を反映。

ユーザーに向けて「デザイン2案のうち、おうちの猫ちゃんが好きそうなのはどっち？」とアンケートしたところ、人気の高いティーカップ型デザインが採用されました。

ティーパーティーのシーンを彷彿させるカラーリングと、人気の猫のキャラクター「チェシャ猫」がどこかに隠れているデザインです！

猫にとって爪とぎは、心身の健康維持に不可欠な行動。

猫を飼育する家庭の多くは、家具や壁で爪とぎをされないよう、爪とぎグッズを導入しています。

その中でも、猫が好むグッズとして広く使用されているのが、段ボール製の爪とぎです☆

商品開発の背景にあるのは、猫を愛するディズニーファンに「好きな作品の世界観の中で愛猫との日々の暮らしを楽しんでほしい」という想い。

まるで『ふしぎの国のアリス』のティーパーティーに迷い込んだ気分になる、かわいい爪とぎが開発されました！

「ティーカップ型の猫の爪とぎ」は、ティーパーティーのシーンをデザインした、段ボール製のティーカップ型爪とぎ。

外側だけでなく、内側にも映画の主人公「アリス」をはじめ「マッドハッター」や「三月うさぎ」「チェシャ猫」など、多くの人気キャラクターが描かれています☆

こだわりポイントは、幅約36(取手部分込み46)・奥行約40.5・高さ約33cmの六角形ティーカップ型で、自分や愛猫の体が小さくように感じられるサイズ感。

『ふしぎの国のアリス』で、小さくなった「アリス」が大きなものに囲まれ冒険する世界観を体験できます！

また、狭い場所を好むという猫ならではの習性に合わせた設計も。

ティーカップ内の中央に爪とぎ部を作り、中に入ると身体がすっぽり収まるような空間が作られています☆

爪とぎとしてだけでなく、ペットハウスとしても使用できます。

さらに、下部にはかわいらしい愛猫の足を覗き見ることができる、肉球形の穴をレイアウト。

付属のすべり止めシールを床接地面に貼ると、爪とぎ時にも商品がすべらず、安定して使えます！



ディズニー・アニメーション映画『ふしぎの国のアリス』劇場公開75周年記念 「ティーカップ型の猫の爪とぎ」は、ベルメゾン ディズニーファンタジーショップにて販売中です☆

