脳科学者・茂木健一郎氏が語る「伸びる人」と「伸びない人」の決定的違いとは？承認欲求がもたらす成長の罠

脳科学者の茂木健一郎氏が、自身のYouTubeチャンネル「茂木健一郎の脳の教養チャンネル」で「『努力』という『陰徳』を積もう。」と題した動画を公開。人に見られることなく積み重ねる努力、すなわち「陰徳」こそが真の成長につながると説き、安易な承認を求める姿勢に警鐘を鳴らした。



動画の冒頭で茂木氏は、「人の見ていないところでどれくらい努力をしてるかってのがやっぱり全て」と断言。この考えは、見返りを求めず善行を積む「陰徳を積む」という思想に非常に近いと語る。徳は「見せびらかすとか、ひけらかすってことじゃなくて」、陰で積むからこそ、巡り巡って自分に良い結果をもたらすのだと説明した。



一方で、茂木氏は「自己顕示欲が強すぎる人」は伸びないと指摘する。そうした人々は「陰徳が積めない」傾向にあり、「すぐ承認してもらいたがる」「お手軽に『すごいね』とか言ってもらいたがる」と分析。しかし、そのようにして得られる賞賛は本物ではなく、言っている側も「そんなに本気で言ってない」と、その実態を喝破した。



本当に伸びる人とは、「他人に認められるとか他人にアピールするってとこにエネルギーが行くんじゃなくて、自分の中で課題を抱えていて、その課題に向き合ってる時間のほうが長い」人物であると茂木氏は語る。普段は表に出さず、人知れず努力を重ねる人こそが、ある瞬間に「ものすごい爆発的なこと」を成し遂げるとの見解を示した。



最後に茂木氏は、視聴者に向けて「陰徳をね、積んでいただけたら嬉しいなと思います」と呼びかけ、目先の評価にとらわれず、地道な努力を続けることの重要性を改めて強調して締めくくった。