「スーパーすぎる」「流石の一言」18歳逸材が魅せた！ アーセナルからマルセイユへ期限付き移籍→翌日に即ゴール！ 鮮烈デビュー弾にファン驚嘆
今冬にアーセナルからマルセイユへ期限付き移籍した逸材MFイーサン・ヌワネリが、すぐさま結果を出した。
現地１月24日に開催されたリーグ・アン第19節で、３位のマルセイユは首位のRCランスとホームで対戦。３−１で勝利した。
この一戦で、23日に今季終了までのレンタル加入が発表されたばかりのヌワネリが、早速スタメンに名を連ね、新天地デビュー。すると13分、自陣でピエール＝エミル・ホイビェアからパスを受けると、そのままドリブルで持ち上がり、ボックス手前でカットインし、左足を一閃。コントロールされたシュートは、ゴール左下に吸い込まれた。
試合を中継した『DAZN』の公式Xが「挨拶代わりのスーパーゴール」などと綴り、得点シーンを公開したところ、大反響。興奮の声が続々と上がっている。
「早速結果出したのか！」
「さすがだ！」
「最高！素晴らしい」
「流石の一言」
「コースが素晴らしい」
「アーセナルの未来は明るい！」
「凄すぎる」
「ドリブルとシュート上手すぎるな」
「ウーデゴーの後継者だ」
「ヘイルエンド（アーセナル下部組織）の星」
「スーパーすぎる」
18歳のヤングスターは、メイソン・グリーンウッドと交代する58分までプレーした。さらなる活躍に期待が高まるばかりだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】「挨拶代わりのスーパーゴール」ヌワネリがデビュー戦で即ゴール！
