¤¿¤Ã¤¿3Ëü7000±ß¤Î¸µ¼ê¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤¿Å·²¼°ìÉÊ¡Ö¤³¤Ã¤Æ¤ê¥éー¥á¥ó¡×ÃÂÀ¸ÈëÏÃ¡Ä½éÆü¤ÎÇä¾å11ÇÕ¤òÌö¿Ê¤µ¤»¤¿¡ÈÅ¥ËÀ¤Î¸«Ä¥¤ê¡É¤È¡È²°Âæ¤Ç¤Î¤ª¤·¤ã¤Ù¤ê¡É
¿Íµ¤¥éー¥á¥ó¥Á¥§ー¥óÅ¹¡ÖÅ·²¼°ìÉÊ¡×¤Î¸¶ÅÀ¤Ï¡¢²°Âæ¥éー¥á¥ó¤È¡ÈÅ¥ËÀ¤Î¸«Ä¥¤ê¡É¤À¤Ã¤¿--¡£ÅÝ»º¤Ç¿¦¤ò¼º¤¤¡¢¼ê¸µ¤Ë»Ä¤Ã¤¿¶â¤Ï3Ëü7000±ß¡£¤½¤ì¤ò¸µ¼ê¤ËµþÅÔ¤ÎÏ©¾å¤Ë²°Âæ¤ò½Ð¤·¤Æ¥éー¥á¥ó¤òÇä¤ê»Ï¤á¤¿ÌÚÂ¼ÊÙ²ñÄ¹¡Ê¸½¡Ë¤Ï¡¢·Ù»¡¤ÎÃí°Õ¤äÍýÉÔ¿Ô¤ÊÍ×µá¤ËÙæ¤Þ¤ì¤Ê¤¬¤é¤â¡¢ËÌÇòÀî¤ÎÀÐºàÅ¹¤Î¶õ¤ÃÏ¤ËÆ§¤ß¤È¤É¤Þ¤ë¡£¤È¤É¤Þ¤ë¾ò·ï¤Ï¡¢¤Ê¤ó¤È¤â°Õ³°¤Ê¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¡Ä¡£
¡Ú²èÁü¡Û1971Ç¯ÁÏ¶ÈÅö»þ¤Î²°Âæ¡ÊºÆ¸½¡Ë
¿·´©¡ØÅ·²¼°ìÉÊ¡¡Ìµ¸Â¤ÎÇ®¶¸¤¬À¸¤Þ¤ì¤ë»Å³Ý¤±¡Ù¤è¤ê°ìÉôÈ´¿è¡¦ºÆ¹½À®¤·¤Æ¤ªÆÏ¤±¤¹¤ë¡£
¡ÖÅ¥ËÀ¤Î¸«Ä¥¤ê¡×¤ò¤·¤Ê¤¬¤é¥éー¥á¥ó²°Âæ¤òÂ³¤±¤ë
¡ÖÅ·²¼°ìÉÊ¡×¤ò¼è¤ê¾å¤²¤ë¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¡¢¤Þ¤º¤ÏÁÏ¶È¼Ô¤Ç¤¢¤ëÌÚÂ¼ÊÙ²ñÄ¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤é¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£
ÌÚÂ¼²ñÄ¹¤Ï1935Ç¯À¸¤Þ¤ì¡£ËÜ½ñ¼¹É®¸½ºß¡ÖÅ·²¼°ìÉÊ¡×¥°¥ëー¥×¤ÎÂåÉ½¼èÄùÌò²ñÄ¹¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤ë¡£¼«¤éCM¤äÈÖÁÈ¤Ê¤É¤Ë¤â½Ð±é¤·¤Æ¡ÖÅ·²¼°ìÉÊ¡×¤òÌÔ¥¢¥Ôー¥ë¤·¤Æ¤¤¿ÌÚÂ¼²ñÄ¹¤À¤¬¡¢¸½ºß¤Î¡ÖÅ·²¼°ìÉÊ¡×¤ò¤Ä¤¯¤ê¾å¤²¤ë¤Þ¤Ç¤Ë¤ÏäþÍ¾¶ÊÀÞ¤ÎÎò»Ë¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
20ºÐ¤Î¤³¤í¤ÏµþÅÔ¤ÎÍÌ¾¤Ê¥Ê¥¤¥È¥¯¥é¥Ö¤Ç¥Ðー¥Æ¥ó¥Àー¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤ªµÒ¤µ¤ó¤Î¥ê¥¯¥¨¥¹¥È¤Ë±þ¤¨¤Æ¤Ä¤¯¤ë°û¤ß¤ä¤¹¤¤¥«¥¯¥Æ¥ë¤¬¿Íµ¤¤È¤Ê¤ê¡¢»ØÌ¾¤ò¿¤Ð¤·¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£¡ÖÌÜ¤ÎÁ°¤Î¤ªµÒ¤µ¤ó¤Ë¤É¤¦¤·¤¿¤é´î¤ó¤Ç¤â¤é¤¨¤ë¤«¡×¤È¤¤¤¦µÒ¾¦Çä¤Î´ðÁÃ¤¬¥Ðー¥Æ¥ó¥Àー¤Î·Ð¸³¤Ç¿È¤Ë¤Ä¤¤¤¿¡£
¤½¤Î¸å¡¢ÈþÍÆ¼¼¤Î·Ð±Ä¤ò·Ð¤Æ¡¢³¨²èÈÎÇä¤Î²ñ¼Ò¤Ø½¢¿¦¤¹¤ë¤Ê¤ÉÅ¾¡¹¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¤¢¤ë¤È¤¤½¤Î²ñ¼Ò¤¬ÅÝ»º¡£¤¤¤¤Ê¤ê»Å»ö¤ò¼º¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
Åö»þ¡¢ÌÚÂ¼²ñÄ¹¤Ï¿Æ¤«¤é¼Ú¤ê¤¿Ê¬¤ò´Þ¤á¤Æ¼ê¸µ¤Ë¤Ï3Ëü7000±ß¤·¤«¤Ê¤¯¡¢¤³¤ì¤ò¸µ¼ê¤Ë»Ï¤á¤é¤ì¤ë¾¦Çä¤È¤¤¤¨¤Ð²°Âæ¤Î¥éー¥á¥ó²°¤°¤é¤¤¤À¤Ã¤¿¡£
Ãæ¹ñ¿Í¤ÎÃÎ¤ê¹ç¤¤¤ËÃæ²Ú¤½¤Ð¤Î¤Ä¤¯¤êÊý¤ò¶µ¤¨¤Æ¤â¤é¤¤¡¢ÈÄ¶â¶È¼Ô¤ËÇÑºà¤ò²Ã¹©¤·¤Æ²°Âæ¤ò¤Ä¤¯¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¶á½ê¤ÇÉÔÍÑ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥É¥é¥à´Ì¤ò¤â¤é¤¤¡¢Ç°Æþ¤ê¤ËÀö¤Ã¤ÆÆé¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ë¤·¤¿¡£
¤½¤·¤ÆÂçºåËüÇî¤ÎÍâÇ¯¡¢1971Ç¯Åß¤Ë¡¢¶ä³Õ»û¶á¤¯¤ä»Í¾ò¤Î¼þ¤ê¤Ç¡¢¸«¤è¤¦¸«¤Þ¤Í¤Ç¤Ä¤¯¤Ã¤¿¥éー¥á¥ó¤Ç²°Âæ¤ò°ú¤»Ï¤á¤¿¡£
½éÆü¤ÎÇä¾å¤Ï11ÇÕ¡£
¤³¤ì¤¬¤¤¤Þ¤ËÂ³¤¯¡ÖÅ·²¼°ìÉÊ¡×¤Î»Ï¤Þ¤ê¤Ç¤¢¤ë¡£
½é¤á¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«¥éー¥á¥ó¤¬Çä¤ì¤º¡¢»ÅÆþ¤ì¤Ë»È¤¨¤ë¤ª¶â¤â¤Þ¤Þ¤Ê¤é¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£
²ÈºâÆ»¶ñ¤Ê¤É¤ò¼Á¤ËÆþ¤ì¤Æ¤ª¶â¤ò¼Ú¤ê¤¿¤ê¡¢»Ô¾ì¤Ç1Â«10ËÜ¤Î¥Í¥®¤òÍê¤ß¹þ¤ó¤Ç1ËÜ¤À¤±Çä¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ¤ª¶â¤ò¤ä¤ê¤¯¤ê¤·¡¢¤Ê¤ó¤È¤«¾¦Çä¤òÂ³¤±¤¿¡£
²¿ÅÙ¤È¤Ê¤¯¡Ö¤³¤Î¾ì½ê¤Ç²°Âæ¤ò½Ð¤¹¤Ê¡×¤È·Ù»¡¤ËÃí°Õ¤µ¤ì¡¢¤½¤Î¤¿¤Ó°ÜÆ°¤¹¤ë¤âº£ÅÙ¤Ï¤ä¤¯¤¶¼Ô¤¬Å¹¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤Æ¡Ö¾ì½êÂå¤òÊ§¤¨¡×¤È¸À¤ï¤ì¡¢ÃÇ¤ë¤È¥Ü¥³¥Ü¥³¤Ë²¥¤é¤ì¤¿¡£
¤³¤Î¾õ¶·¤Î¤Þ¤ÞÂ³¤±¤ë¤ï¤±¤Ë¤Ï¤¤¤«¤Ê¤¤¤È¡¢²°Âæ¤Î¾ì½ê¤ò¸ÇÄê¤¹¤ë¤³¤È¤ò¹Í¤¨»Ï¤á¤ë¡£¤³¤³¤ÇÌÜ¤ò¤Ä¤±¤¿¤Î¤¬ËÌÇòÀî¤Ë¤¢¤ëÀÐºàÅ¹¤Î¶õ¤ÃÏ¤À¡£»ÔÆâÃæ¿´Éô¤«¤éËÌ¤Ï´äÁÒ¤Þ¤Ç¡¢¿Í¤¬½¸¤Þ¤ëµþÅÔ»ÔÆâ¤Î¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¾ì½ê¤òÃµ¤·¡¢¤è¤¦¤ä¤¯¸«¤Ä¤±¤¿¾ì½ê¤À¤Ã¤¿¡£
½é¤á¤ÏÃÇ¤é¤ì¶õ¤ÃÏ¤òÂß¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢ÌÚÂ¼²ñÄ¹¤¬²¿ÅÙ¤âÆ¬¤ò²¼¤²¤Ë¹Ô¤¯¤¦¤Á¤Ë¡¢1¤Ä¤Î¾ò·ï¤ò°û¤à¤³¤È¤Ç¾ì½ê¤òÂß¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
¤½¤ì¤Ï¡ÖÅ¥ËÀ¤Î¸«Ä¥¤ê¡×¤Ç¤¢¤ë¡£
¤ß¤ó¤Ê¤Ç¤Ä¤¯¤í¤¦¡ÖÅ·²¼°ìÉÊ¡×¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È
Åö»þ¡¢ÀÐºàÅ¹¤Ë¤Ï¡¢¿¼Ìë¤ËÀÐÅôäÆ¤òÅð¤ß¤ËÍè¤ëÅ¥ËÀ¤¬¤è¤¯½Ð¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤³¤Ç¡¢ÀÐºàÅ¹¤Î²£¤Ç¥éー¥á¥ó¤Î²°Âæ¤ò¤ä¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢Å¥ËÀ¤Î¥È¥é¥Ã¥¯¤¬Íè¤¿¤é¶«¤ó¤ÇÄÉ¤¤ÊÖ¤¹Ìò³ä¤òÃ´¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¶õ¤ÃÏ¤òÂß¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤À¡£
ÌÚÂ¼²ñÄ¹¤¬¸«Ä¥¤ê¤ò¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤éÅ¥ËÀ¤Ï¤¤¤Ê¤¯¤Ê¤ê¡¢ÌÚÂ¼²ñÄ¹¤ÏÀÐºàÅ¹¤Î¼ÒÄ¹¤Ë¤¤¤Ä¤·¤«¿®Íê¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¡£ÀÐºàÅ¹¤Î²£¤Ë¥Æ¥ó¥È¤ò½Ð¤·¤Æ3Ç¯´Ö¤â¤¬¤¤Ê¤¬¤é±Ä¶È¤òÂ³¤±¡¢¾¯¤·¤º¤Ä¤ªµÒ¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤¡¢¾ïÏ¢µÒ¤â¤Ä¤¯¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¡£
Åö»þ¤ÎµþÅÔ¤Ç¤ÏÂ¿¤¯¤Î¸òº¹ÅÀ¤Ë²°Âæ¤Î¥éー¥á¥ó²°¤¬¤¢¤ê¡¢¤½¤ÎÌ£¤ÎÂ¿¤¯¤Ï¾ßÌý¤Î¤¢¤Ã¤µ¤ê·Ï¤À¤Ã¤¿¡£
ÌÚÂ¼²ñÄ¹¤â¾ßÌý¥éー¥á¥ó¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¤³¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¤ÏË°¤¤é¤ì¤ë´íµ¡´¶¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¤½¤³¤Ç²ñÄ¹¤Ï¾ïÏ¢µÒ¤Ë¼«Ê¬¤Î¥éー¥á¥ó¤Î´¶ÁÛ¤òÊ¹¤¤¤Æ²ó¤ê¡¢¤½¤Î´¶ÁÛ¤ò¤â¤È¤Ë¡¢ºàÎÁ¤ò¤¢¤¢¤Ç¤â¤Ê¤¤¡¢¤³¤¦¤Ç¤â¤Ê¤¤¤ÈËèÆü»î¹Ôºø¸í¤·¤ÆÌ£¤Î²þÎÉ¤ò¤·¤Æ¤¤¤¯¡£¸À¤¤Êý¤Ï°¤¤¤¬¡¢¡Ö¤ªµÒ¤µ¤ó¤¬¼Â¸³Âæ¤ä¡£¤À¤«¤éËèÆüÌ£ÊÑ¤ï¤ë¤Í¤ó¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¡¢Åö»þ¤ÏÆü¡¹Ì£¤òÊÑ¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£
¼Â¸³¤ò¤·¤Ê¤¬¤éÆü¡¹Ì£¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤âËèÆü¤ªµÒ¤µ¤ó¤¬Íè¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¤«¤é¤¹¤´¤¤¡£¾ïÏ¢µÒ¤ÏËèÆüÌ£¤ÎÊÑ¤ï¤ë¥éー¥á¥óÅ¹¤Ë¤Ê¤¼Íè¤Æ¤¤¤¿¤Î¤«¡£
¤½¤ì¤Ï¡¢¡ÖÅ¹¼ç¡Ê²ñÄ¹¡Ë¤È¤ª¤·¤ã¤Ù¤ê¤ò¤·¤¿¤¤¡×¤«¤é¤Ç¤¢¤ë¡£
¤â¤Á¤í¤ó¥éー¥á¥ó¤ò¿©¤Ù¤ËÍè¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤À¤¬¡¢¤½¤ì°Ê¾å¤ËÌÚÂ¼²ñÄ¹¤Ë²ñ¤¤¤ËÍè¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¡£¡ÖÆü¡¹¤Î½ÐÍè»ö¤ò²ñÄ¹¤ÈÏÃ¤¹¤È¼¡¤ÎÆü¤Î³èÎÏ¤Ë¤Ê¤ë¡×¡£²ñÄ¹¤Ë¤Ï¤½¤ó¤ÊÉÔ»×µÄ¤ÊÎÏ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£²ñÄ¹¤Ï¥éー¥á¥ó¤Î´¶ÁÛ¤ò¡¢²¿µ¤¤Ê¤¤²ñÏÃ¤Î¤Ê¤«¤ÇÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¤³¤¦¤·¤Æ¡¢¤ªµÒ¤µ¤ó¤È¤È¤â¤Ë¥éー¥á¥ó¤ÎÌ£¤ò¤Ä¤¯¤ê¾å¤²¡¢²ñÄ¹¤Ï1¤Ä¤ÎÆ»¤ËÃ©¤êÃå¤¯¡£
²°Âæ¤ò»Ï¤á¤Æ3Ç¯9¤«·î¤Î»î¹Ôºø¸í¤ÎËö¡¢¸½ºß¤Î¡Ö¤³¤Ã¤Æ¤ê¥éー¥á¥ó¡×¤Î¸¶·¿¤È¤Ê¤ë¤³¤Ã¤Æ¤ê¥¹ー¥×¤ò´°À®¤µ¤»¤ë¡£²ñÄ¹¤¬µá¤á¤Æ¤¤¤¿¡¢¼«Ê¬¤Ë¤·¤«½Ð¤»¤Ê¤¤Ì£¤¬¤Ä¤¤¤Ë´°À®¤·¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¤½¤·¤Æ¡¢ÀÐºàÅ¹¤Î¼ÒÄ¹¤¬·ú¤Æ¤¿¥Ó¥ë¤Î1³¬¤Ë¡¢¤Ä¤¤¤ËÅ¹¤ò¹½¤¨¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
¤³¤¦¤·¤Æ1975Ç¯¡¢Å·²¼°ìÉÊÁíËÜÅ¹¤¬ÃÂÀ¸¤·¤¿¡£
Å¹¤¬¥ªー¥×¥ó¤·¤¿¤È¤¤Ï¡¢¤¤¤í¤¤¤í¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤ò¤·¤Æ¤¤Æ¤¯¤ì¤¿¾ïÏ¢µÒ¤¬¡Ö¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¡×¤È¸À¤Ã¤Æ½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£¤Þ¤µ¤Ë¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤Ç¤Ä¤¯¤í¤¦¡ØÅ·²¼°ìÉÊ¡Ù¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡×¤Ç¤¢¤ë¡£
