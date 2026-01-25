浜辺美波・目黒蓮が『しゃべくり 007』に登場！知られざるプライベートを明かす

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

1月26日21時から日本テレビ系で放送される『しゃべくり 007』に浜辺美波と目黒蓮が登場する。

■目黒の憧れの人もスタジオに登場

今回の番組では映画『ほどなく、お別れです』で共演するふたりがそれぞれのプライベートにまつわるトークを繰り広げる。

まずは学生時代について、目黒が「中学校入ってからいきなりモテ期が来まして……」と振り返ると、その裏で「それで番長に呼び出されちゃって……」とのピンチ到来があったことを続ける。しかし、そこから思わぬ展開が……。一方の浜辺は「私は明確なもの（モテ期）は全くない」と語ると、高校時代は「恋愛禁止」で見つかると即退学という校則があったことを明かす。

目黒が書き記しているという「目標ノート」についての話題では、「僕なんかがデビューしたいと思っているのが恥ずかしいなって思っちゃってた」「そんな自分を変えたくて」と振り返る。さらには下積み時代を互いに切磋琢磨しながら過ごした、現在timeleszで活躍する原嘉孝との思い出も明かされる。

浜辺が今気になる「○○の頭」をスタジオでの実食や、「年越し」や「愛犬」に関するトークまで、浜辺や目黒の知られざるプライベートが続々。さらに今回はふたりが会いたい人物がスタジオに登場。浜辺が会いたい人物は、実演販売士のレジェンド松下。名倉潤も「ほんまにええヤツやから」と太鼓判を押すレジェンド松下は、スタジオに登場すると注目の便利アイテムについて次々と実演。「80億売れてる」という包丁をはじめ、思わず釘付けになる商品が目白押し。果たして「買います！」の声は飛び出すのか？ 番組の最後には、目黒が「19（歳）くらいからずっと好きで」と語る憧れの人もスタジオに登場し目黒は大興奮！

■番組情報

日本テレビ系『しゃべくり007』

1/26（月）21：00～22：54

出演

ＭＣ：ネプチューン/くりぃむしちゅー/チュートリアル

ゲスト：浜辺美波、目黒蓮

■関連リンク

『しゃべくり007』番組サイト

https://www.ntv.co.jp/007/

■【画像】番組の様子