「きれいに並んだ乳歯」に騙されないで！ 永久歯がガタガタになる原因は『隙間』のなさにあった！【歯並びをよくする離乳食・幼児食】

乳歯が生えそろった3歳頃、お子さんの歯が隙間なくピシッときれいに並んでいるのを見て、「よし、うちの子は将来も歯並びが良さそうだ！」と安心していませんか。

実は、その「一見きれいに見える歯並び」こそが、将来の深刻な歯並びトラブルを招く危険なサインかもしれません。

今回は、小児歯科医の杉原麻美氏の著書『歯並びをよくする離乳食・幼児食』に基づき、親が陥りやすい「乳歯の歯並び」の落とし穴と、手遅れになる前に家庭で始めるべき「あごの育成」について徹底解説します。

乳歯は「すきっ歯」こそが合格！ 理想の並びが危険なワケ

乳歯がきれいに、隙間なく並んでいる状態は、見た目には美しく思えるかもしれません。しかし、乳歯の段階では、むしろ歯と歯の間に適度な隙間があったほうがいいのです。

永久歯は乳歯の「1.5倍」の大きさ

なぜ隙間が必要なのか、その最大の理由は「歯の大きさ」の違いにあります。永久歯は、乳歯に比べて約1.5倍もの大きさがあります。乳歯の段階でぴったりギュウギュウに生えているということは、あごのサイズが乳歯分しかないことを意味します。

隙間なし＝「スペース不足」の確定

乳歯の時点で隙間がないと、後から生えてくる巨大な永久歯が収まるためのスペースを確保できなくなってしまいます。

その結果、永久歯が入りきらずに重なって生えてきたり、ガタガタな歯並び（叢生）になったりするリスクが飛躍的に高まるのです。親が「きれいだ」と安心している並びが、実は永久歯にとっては「満員電車」のような窮屈な状態であることを知っておかなければなりません。

前歯の「ギザギザ」は警報？ 口を使いこなせていないサイン

あごの発達具合をチェックするポイントは、歯の隙間だけではありません。お子さんの「前歯の形」をじっくり観察してみてください。

前歯の先端がギザギザしていませんか

乳歯が生えてから1年以上経っているのに、前歯の先端がまだギザギザしたまま残っている場合は注意が必要です。このギザギザは、本来、食べ物をしっかり「かじり取る」ことで少しずつ摩耗して平らになっていくものです。

「使いこなせていない」というリスク

もしギザギザが残っているなら、それは前歯を正しく使いこなせていない可能性が高いといえます。

現代の子どもたちは、食材が小さく切られすぎていたり、柔らかすぎたりすることで、前歯で思い切り「かじり取る」という経験が不足しています。前歯を使わない習慣はあごや口周りの筋肉の未発達に直結し、結果として良い歯並びの土台となるあごが十分に育たないという悪循環を招いてしまいます。

良い歯並びの土台を作る「5つの力」とは？

では、どうすれば良い歯並びの土台を作ることができるのでしょうか。 重要なのは、単に「歯を磨く」ことだけではありません。本書では、お口全体を正しく育てるために必要な「5つの力」を提唱しています。これらがバランスよく育つことで、あごが広がり、歯がきれいに並ぶスペースが生まれます。

1. 唇を閉じる力（口唇閉鎖力）

口を閉じる筋肉（口輪筋）の力です。この力が弱いと、いつも口がポカンと開いてしまい、出っ歯の原因になったり、口呼吸を誘発したりします。

2. 正しい舌の位置

実は、舌には「正しい位置（スポットポジション）」があります。口を閉じている時、舌の先は上の前歯の少し後ろにあり、舌全体が上あご（天井）に吸い付いているのが正常です。 舌が上あごを内側から押し広げることで、あごが大きく成長します。しかし、舌が下がっている「低位舌（ていいぜつ）」の子が増えており、これがあごの成長不足を招いています。

3. そしゃく力

あごや口の発達を促す基本の力です。あごを上下だけでなく、横にも動かしてすり潰す動きが重要です。

4. 食べ物をまとめる力（食塊形成）

噛み砕いた食べ物を、唾液と混ぜ合わせて、飲み込みやすい「塊」にする力です。これができないと、ボロボロこぼしたり、いつまでも口の中に溜め込んだりしてしまいます。

5. 大人の嚥下（えんげ）力

ここが非常に重要なポイントです。「飲み込み方」には、赤ちゃんの飲み方と大人の飲み方の2種類があります。

乳児型嚥下： 舌を前に突き出して、おっぱいを飲む時の飲み方。 成人型嚥下： 舌を上あごに押し付け、歯を食いしばって飲む方法。

離乳食期を通じて、この「乳児型」から「成人型」へスムーズに移行できないと、食事のたびに舌で歯を裏側から押してしまい（舌突出癖）、歯並びが悪化する大きな原因になります。

放置厳禁！ 「お口ポカン」と「口呼吸」の恐怖

これら「5つの力」が不足している子に共通して見られるサインが、「お口ポカン（口唇閉鎖不全）」です。 テレビを見ている時や何かに集中している時、お子さんの口が半開きになっていませんか？

「ポカン口」は、単にだらしないだけでなく、「口呼吸」になっている証拠でもあります。 本来、人は鼻呼吸が基本です。しかし口呼吸が定着してしまうと、以下のような深刻なデメリットが生じます。

歯並びの悪化： 舌が下がり、頬の圧力で歯列が横から潰され、歯並びが細長く狭くなってしまう（V字型歯列）。 アデノイド顔貌： 口呼吸によりアデノイド（のどの奥のリンパ組織）が肥大し、顔の骨格が歪み、独特の顔つきになってしまうリスクがある。 虫歯・歯肉炎： 口の中が乾燥し、唾液の殺菌作用が働かなくなる。 集中力の低下： 脳への酸素供給量が減り、ぼーっとしやすくなる。

「たかが口呼吸」と放置せず、鼻炎がある場合は耳鼻科を受診し、家庭では「口を閉じて食べる」トレーニングを意識する必要があります。

今日から変える！ 良い歯並びを育む食事の「鉄則」

あごが小さい、口が未発達であることは、将来の矯正治療が必要になるだけでなく、口呼吸や滑舌の悪さ、さらには顔のバランスの崩れなど、さまざまなリスクを引き起こす原因になりかねません。

手遅れになる前に、毎日の食事で「あごを育てる」習慣を取り入れましょう。

食材を小さく切りすぎない、柔らかくしすぎない

親御さんの「食べやすいように、喉に詰まらせないように」という思いやりが、逆にあごの発達を妨げている場合があります。

食材を細かく刻みすぎるのをやめ、意識的に「前歯でかじり取る」必要がある調理を心がけましょう。 たとえば、3歳頃であれば、くし形に切ったりんごや、のりを巻いたおにぎりなど、自分の口のサイズに合わせてかじり取らせるメニューがおすすめです。

「20～30回」よく噛む習慣

奥歯の歯根膜を活性化させ、唾液の分泌を促すためにも、一口につき20～30回ほどよく噛むことが大切です。よく噛むことは消化を助けるだけでなく、あごの骨の成長を促す強力なトレーニングになります。

プロが教える「理想の乳歯」4つのチェックリスト

お子さんの歯並びが本当に健康的かどうか、以下の4つのポイントを確認してみましょう。

まとめ：親の「安心」が最大の落とし穴

「すきっ歯」であるか： 全体的に隣の歯との間が空いているのが理想です。 「横ずれ」がないか： 真ん中の前歯の間が上下でそろい、顔の中心と一致しているか。 「受け口」になっていないか： すべての上の歯が下の歯よりも外側に出ている状態が正常です。 噛み合わせの深さが適切か： 下の前歯を上の前歯が1/3くらい覆っている状態を目指しましょう。

「乳歯だからまだ気にしなくていい」「きれいに並んでいるから大丈夫」という思い込みは、子どもの一生ものの歯並びにとって「賭け」のようなものです。

永久歯に生え替わってから慌てるのではなく、0歳からの食事や習慣によって、遺伝の影響を最小限に抑えることは十分に可能です。

乳歯は「すきっ歯」が最高。 食材は大きく出し、前歯で「かじり取らせる」。 「よく噛む」ことであごを広げる。

この新常識を今日から実践し、お子さんの将来の美しい笑顔とお口の健康を、おうちでの食事から守ってあげましょう。

