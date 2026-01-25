赤ちゃんは猫さんのことが好きなのか、一生懸命背中を撫でたり、おやつをあげたりして可愛がっている様子。猫さんは、やさしく赤ちゃんに寄り添ってあげているのだとか。動画は2.3万回以上も再生され、「神猫や。とても穏やかな黒猫さん」「嫌だったら逃げるもんね。 めちゃ優しい」とのコメントが集まっています。

猫さんと遊びたい赤ちゃん

TikTokアカウント「mocajiji」さまに登場したのは、黒猫のジジくん。ジジくんが床に寝そべっていると、赤ちゃんが構って欲しそうに近づいてきたのだとか。赤ちゃんは、そっとジジくんの背中を撫で始めたのだそう。

ジジくんは身動きを取らずに、そのまま大人しくしていたとのこと。赤ちゃんが自分のことを触りたいと思っているのがわかっているのでしょうか。優しいお兄ちゃんですね。

仲良しの二人

赤ちゃんがおやつを差し出すと、ジジくんは手を噛まないように気を使いながら上手に受け取っていたのだそう。さらに、ジジくんが床に寝そべっていたところ、お腹の上に赤ちゃんが頭を乗せてきたのだとか。

ジジくんはまたしても身動きを取らずに、赤ちゃんが甘えてくるのを受け入れていたとのことです。赤ちゃんがジジくんの腕を触ったり、枕にしたりしても、じっと大人しくしているのだそう。守ってあげないといけない存在だと思っているのかもしれません。

お子さんと猫たちの日常

投稿主さんの家には、ジジくんとシャム猫のモカちゃんの2匹の猫がおり、お子さんと仲良く暮らしているのだそう。みんなで一緒に猫じゃらしで遊んだり、寄り添ってくつろいだりと仲睦まじく過ごしているよう。

お子さんに抱っこしてもらっているモカちゃんは、とてもリラックスした表情を見せています。普段からたくさん甘えさせてもらっているのが伝わりますね。

赤ちゃんに優しく接するジジくんの姿は、TikTokで2.3万回以上も再生され、「神猫や。とても穏やかな黒猫さん」「嫌だったら逃げるもんね。めちゃ優しい」「何をしてくるかわからないし、チカラ加減もわからない、ちぃこいお子に警戒する率が猫は高いのにここまで優しいのはスゴい。愛情深い、優しい子なんですね」「ジジくんイクメンー」といった声が寄せられています。

TikTokアカウント「mocajiji」さまには、投稿主さんの家で暮らす2匹の猫たちとお子さんとの日々の暮らしの様子を垣間見ることができます。可愛らしいやり取りに癒されますよ。

