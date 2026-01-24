ドジャースナインは「移動の飛行機でも騒いだりする」

ドジャースの山本由伸投手は24日、ナイキ原宿店でトークショーを行った。「メジャーリーグに行って、驚いたこと」という質問に回答。「全てのスケールが違う」と答え、移動、そして他の選手の驚きの行動を明かした。

山本は驚いたことの一つに移動をあげた。過密日程で移動も過酷なメジャーリーグでは、選手はチャーター機で移動する。「移動の飛行機も貸切になりますし、生活面もそうですけど、すごい全てのサポートが整っていて。とにかくちょっとでも早く移動ができて、すぐに休めて良いコンディションでプレーできる」と振り返った。

移動の飛行機でのチームメートの行動も驚きだったという。「選手はめちゃくちゃ元気で、移動の飛行機でも騒いだりする。僕はめちゃくちゃ睡眠しても、みんなより元気がないというか」。飛行機で騒いだ直後でも選手は早くに球場に向かい練習するという。

「みんながめちゃくちゃ元気なので。自分も行くしかない。僕が一番元気じゃないです。自分だけ疲れているかも」と苦笑いする山本。MCを務めた日本ハム・杉谷拳士氏が「キケ（・ヘルナンデス）とかすごいんじゃない？」と話すと、「確かに彼は一番（元気）」と笑っていた。（Full-Count編集部）