¡¡1·î23Æü¡Ê¶â¡Ë¡¢ABEMA¤Ë¤Æ¡ØÇ¾½Á¤¸¤å¡Á¤¹¡Ù¤¬ÊüÁ÷¡£Â¿¿ô¤ÎÃø½ñ¤ò»ý¤Ä²ÈÅÅ·Ý¿Í¤¬Ä¶Æñ´Ø»ñ³Ê¤òÉ¬Í×¤È¤¹¤ë¤â¤¦°ì¤Ä¤Î¿¦¶È¤òÌÀ¤«¤·¡¢¼íÌî±Ñ¹§¤é¤¬¡Ö¤¹¤²¤¨¡ª¡×¤È¶Ã¤¤¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡Û²ÈÅÅ·Ý¿Í¤Î¤â¤¦1¤Ä¤Î¿¦¶È
¡¡¡ØÇ¾½Á¤¸¤å¡Á¤¹¡Ù¤Ï¡¢¼ç¤ËÇ¾Æâ¤ÇÊ¬Èç¤µ¤ì°ì¼ï¤Î²÷´¶¤ò¤â¤¿¤é¤¹¿À·ÐÅÁÃ£Êª¼Á¤ÎÂ¯¾Î¤Ç¤¢¤ë"Ç¾½Á"¤òÄÉ¤¤µá¤á¡¢½Ð±é¼Ô¤¬¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¤³¤È¤ËÄ©Àï¤·¤Æ¤¤¤¯¥¢¥É¥ì¥Ê¥ê¥óÄÉµá¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡£ÈÖÁÈMC¤Ë¤Ï¼íÌî±Ñ¹§¤¬½¢Ç¤¤·¡¢¡Ö10ÂåÌÜ¥ß¥¹¥Þ¥ê¥ó¤Á¤ã¤ó¡×¤Î²ìÂ¼·ÃÅÔ¡¢ABEMA¤ÇÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿Îø°¦ÈÖÁÈ¡Ø¥·¥ã¥Ã¥Õ¥ë¥¢¥¤¥é¥ó¥É Season5¡Ù¤Ë½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤¿¤¢¤Î¤ó¡¢4ÂåÌÜ¥ß¥¹¥ï¥ê¥ó¤Îßº²Ö¤È¤È¤â¤Ë¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê´ë²è¤ËÄ©¤à¡£
¡¡º£²ó¤Î´ë²è¤Ï·Ý¿Í¤Î¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ëÄ¢¤òÇÁ¤¸«¤·¤ÆÃ¯¤Î¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤«Åö¤Æ¤ë¡Ö·Ý¿Í¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¥×¥í¥Õ¥¡¥¤¥ê¥ó¥°¡×¡£²ÈÅÅ¤Ë´Ø¤¹¤ëÃø½ñ¤â¤¢¤ë²ÈÅÅ·Ý¿Í¡¦¤«¤¸¤¬¤äÂîÌé¤Ï¡¢iPhone¤ÎÈ¯ÇäÆü¤Ë²¿¿Í¤â¤ÎÀèÇÚ¤Îµ¡¼ïÊÑ¹¹¤ËÉÕ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ÈÌÀ¤«¤·¡¢¼íÌî¤Ï¡ÖApple¤Î¿Í¤¸¤ã¤ó¡Ê¾Ð¡Ë¡×¤È¾Ð¤Ã¤¿¡£
¡¡²ÈÅÅ·Ý¿Í¤È¤·¤Æ·Ý¿Í³¦¤ÇÂ¸ºß´¶¤òÊü¤Ä¤«¤¸¤¬¤ä¤À¤¬¡¢¤µ¤é¤Ë¡ÖÀÇÍý»Î»öÌ³½ê¤ò¼«Ê¬¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£³«¶È¤·¤Æ10Ç¯ÌÜ¡×¤È¾×·â¹ðÇò¡£·Ý¿Í¤ÈÀÇÍý»Î¤È¤¤¤¦ÆóÂ¤Î¤ï¤é¤¸¤òÍú¤¤¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¤Ç¡¢¡Ö¤¨¡ª¡×¡Ö¤¹¤²¤¨¡×¤È´¶Ã²¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¡£
¡¡ÀÇÍý»Î¤Ï»î¸³¹ç³ÊÎ¨2¡ó¤ËËþ¤¿¤Ê¤¤Ä¶Æñ´Ø»ñ³Ê¤Î°ì¤Ä¡£¤«¤¸¤¬¤ä¤Ï7Ç¯¤òÈñ¤ä¤·¤Æ¹ç³Ê¤·¤¿¡£
¡¡¼õ¸³´ü´Ö¤ÏÍ§Ã£¤ÎÍ¶¤¤¤òÃÇ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¿¤á¡¢3Ç¯¤Û¤É·Ð¤Ä¤ÈÃ¯¤«¤é¤âÍ¶¤ï¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¡Ö¹ç³Ê¤·¤¿¤Ã¤ÆÏ¢Íí¤¹¤ëÍ§Ã£¤¬Ã¯¤â¤¤¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£Í§Ã£¤òºî¤ë¤¿¤á¤ËNSC¤ËÆþ¤Ã¤¿¡×¤È·Ý¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤¤Ã¤«¤±¤òÌÀ¤«¤·¤Æ¥¹¥¿¥¸¥ª¤ÎÇú¾Ð¤ò¸Æ¤ó¤À¡£