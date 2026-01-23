SOUNDPEATSは、最大56dB低減のノイズキャンセリング性能を実現したハイレゾ対応ワイヤレスヘッドホン「Cove Pro」を2026年1月22日に発売しました。実売価格は8980円（税込）。

「Cove Pro」

Amazonでは1月22日からセール価格で販売されるほか、限定プロモーションコードを入力することで同社一部製品が最大33%オフ、「Cove Pro」は26％オフで販売されます。

記事のポイント フィット感や音質にこだわりながら、アンダー1万円という価格を実現した高コスパなワイヤレスヘッドホン。さらに発売初日からセール価格で販売されるので、気になる方はお早めにチェック！

「Cove Pro」は、折りたたみ可能な250gの軽量ボディを備えたワイヤレスヘッドホン。数百件におよぶ頭部測定データに基づきデザインされており、さまざまな頭の形・サイズにフィットします。

↑コンパクトに折りたたみ可能。

ステンレス製ヘッドバンドは長さを5段階・0.6cm刻みで細かく調整でき、しっかりフィットしながらも長時間使用時のズレや圧迫感を軽減します。また、内側の頭頂部にヘッドパッドを設けており、安定した装着感とホールド性を発揮します。

高級プロテインレザーと柔らかな低反発メモリーフォームを採用したイヤークッションは、耳全体をやさしく包み込みます。

音の決め手となるドライバーには、カスタム設計のドーム構造を設けたφ40mmチタンコーティング振動板を採用。トランジェント性能の向上と強力なネオジム磁石の採用により、俊敏な音の立ち上がり／立ち下りを実現するとともに、微細な音のニュアンスまで忠実に再現します。

高S/Nの小型マイクを左右イヤーカップに各3基配置することで、最大56dB低減のノイズキャンセリング性能を実現しました。航空機や地下鉄車内などの騒音環境下はもちろん、街中やカフェの中など人の声が多い環境でも音楽に没入できます。

街中など周囲の状況をAIが検知しノイズ低減レベルを最適化する「アダプティブノイズキャンセリング」のほか、周囲の雑音を自然に取り除く「風切り音低減」など5種類の動作モードを装備。つねに最適な状態でノイズキャンセリング機能を利用できます。

Bluetoothの標準オーディオコーデックであるSBCと比較して、最大約3倍の情報量を持つ「LDAC」に対応。有線接続時だけでなく、ワイヤレスでもハイレゾ相当の高音質が楽します。本製品は日本オーディオ協会が定めるハイレゾおよびハイレゾオーディオワイヤレス認証を取得しています。

徹底した低消費電力設計により、最大約95時間の連続再生が可能です。わずか10分のチャージで11時間の再生が可能な急速充電にも対応しています。

Amazon向け【限定プロモーションコード】

C30、Clip1 : SPZYC1C3NS

Cove Proなど4製品 : SPMSJKYNS

SOUNDPEATS 「Cove Pro」 発売日：2026年1月22日 実売価格：8980円（税込）



