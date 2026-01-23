この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

YouTubeチャンネル「マーケティング侍の非常識なビジネス学」が、「『いい人』で終わる社長と、嫌われてでも『勝つ』社長の決定的な差。結果を出すためなら悪魔にもなれる『トランプ流マーケティング』」と題した動画を公開。米国心理学博士の遠藤氏を迎え、ドナルド・トランプ氏のマーケティング戦略を心理学的に分析した。



動画では、トランプ氏の行動原理が、彼のメンターであったロイ・コーン弁護士が掲げた3つのモットーに基づいていると解説。そのモットーとは、「常に先制攻撃で攻撃しまくれ」「自分が悪くても何があっても非を認めない」「常に勝利を主張する」というものだ。遠藤氏は、この一見過激な戦略が「支配心理学」の分野であり、ビジネスや政治の世界で強力な武器となり得ることを明かした。



遠藤氏によると、トランプ氏の戦略は脳の働きや大衆心理を巧みに利用しているという。例えば「常に先制攻撃」は、相手に考える時間を与えず、自分の土俵で戦わせる「アジェンダセッティング」という戦略だ。先に「フェイクニュースだ」とレッテルを貼ることで、相手の主張の信憑性を議論の前に失わせ、注意を自分に独占させる効果がある。



また、「非を認めない」という姿勢は、心理学における「認知的不協和」を応用したものだ。支持者は「自分が支持する人物は正しいはずだ」と思い込みたい心理が働くため、トランプ氏が一貫して非を認めないことで、かえって「信念がある人だ」と認識し、支持者のロイヤリティを強化させるという。



さらに「常に勝利を主張する」ことは、「プライミング効果」と「確証バイアス」を利用する戦略だ。先に「勝った」と繰り返し宣言することで、人々の脳内に「勝者」というイメージを植え付け、その後の情報をそのイメージに沿って解釈させる。遠藤氏はこれを「勝ち馬に乗るのではなく、勝ち馬を作る」戦略だと説明し、「勝敗そのものより勝者イメージを先に定着させることがブランドを動かす」と語った。



動画の最後には、これらの戦略が単なる政治手法ではなく、人の心理を動かすマーケティングの根幹に関わるものであると締めくくった。トランプ氏のやり方の是非はさておき、その背後にある心理学的なアプローチは、ビジネスの世界でも学ぶべき点が多いことを示唆している。