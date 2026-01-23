目の錯覚かと見紛うモバイルっぷり。

ノートPCユーザーなら、出先で外付けモニターを使う人は一定数おられるでしょう。その場合は、安くて小さくて軽いものをチョイスしがちかもしれません。

だけど、高画質でゲームや動画がヌルヌル動くハイスペのモニターが持ち歩けるとしたら？

どこでもゲーセン

ITPROTECHの「LCD23HCR-IPSG」は、リフレッシュレートが144Hzで23.8インチの大画面なのに、持ち歩けるゲーミングモニター。

ノマドワーカーが持ち歩くのはだいたい15インチ前後で、60Hzくらいじゃないかと思います。だけど、もっと動きが滑らかに見える144Hzがモバイルできるなんて…。

そんなのまだまだデスクトップ据置型の話かと思いきや、常識がひっくり返りますね。小脇に抱えた姿は、美大生が作品を運んでいるみたいです。

解像度は1080pのフルHDで液晶パネルはIPSと、残像やカクつきのない動きでFPSゲームもバッチ来い。もうカフェなんかに持ち込んだら、後ろに野次馬が集まるレベルです。

Image: ITPROTECH

家庭用ゲーム機も配信動画も

miniHDMIとVGAポートもあり、同梱のHDMIメス変換ケーブルを挿せば家庭用ゲーム機も、ストリーミング動画用ドングルも使えます。

2W×2のデュアルスピーカー内蔵で、PS3〜5、Nintendo Switch2、 XBOXシリーズなどにつなげてもOK。本体の重量は2.5kgなので、重すぎることはないかと。このサイズが持てれば、どこでもおひとりさま用のゲーセンが完成しますね。

ゲームだけでなく事務作業でメイン画面としても、お店やイベント会場での簡易モニターにするのも良いですね。薄いので壁掛けにしても、VESAマウント＋アームで宙に浮かせることもできて使い勝手も良い感じです。

欲しい人けっこういるかも

このくらいのサイズ感の持ち運べるモニター、ニーズは結構あると思うんですよね。ノートPCだけ使う人で「デカい据置式のモニターは買いたくない」って人はきっと少なくないのでは？

Source: ITPROTECH