則本昂大（35）が、田中将大（37）を追いかけるように楽天から巨人へと移籍した。「伝説の共闘」「強力タッグ再び」――。巨人担当記者は競うように、伝説といわれた13年前の”2枚看板”の活躍を引き合いに出す記事を書き続けているが、実は2人の間に「距離」を感じているという。6年前に起きた「ある出来事」をきっかけにすでに盟友関係は崩れていたというのだ。

"伝説のシーズン"に結ばれた絆

“伝説のシーズン”に結ばれた絆

2人の出会いは13年前に遡る。2013年、田中が楽天の絶対的エースとして活躍していた頃、則本が入団。年齢は2つ違いだが、田中は高卒、則本は大卒だったのでプロ野球選手としては田中が6年先輩だった。

このシーズン、田中は24連勝0敗の日本プロ野球新記録を樹立。則本も15勝8敗で新人賞に輝き、”２枚看板”で楽天の日本一に貢献した。

「『田中選手を目標にする』と公言して入ってきた則本を田中はとてもかわいがり、食事に連れて行っていた。顔が似ていてよくつるんでいたから、則本は『田中の影武者』と茶化されていました」（ベテランスポーツ紙記者）

田中は翌シーズンから満を持して大リーグのニューヨーク・ヤンキースへと移籍。2人はたった1年で別れることになるのだが、



「田中は『則本がいなければ日本一はなかった』と則本を後継エースとして指名。則本も『限られた時間の中でもっと田中さんから吸収したい』とオフの自主トレ帯同を志願して参加した」（同）

田中がアメリカから帰ってくると急に…

オフの合同自主トレは田中の渡米後も7年間続いた。帰国の合間、田中が仙台市内の小学校を訪問する時などには、いつも傍に則本の姿があったという。

「離れていても2人は硬く結ばれていたんです。則本は田中の期待に応え、4年連続で200奪三振を記録。後継者としての役割をきっちり果たした」（同）

そして2021年、田中がヤンキースから楽天に復帰。2人は7年ぶりに同じチームに所属することになったが、その年から共同自主トレを解消。そればかりか、

「あからさまに口を聞かなくなった。あんなに仲が良かったのに、と周囲は気まずくなりました。田中が巨人に移籍するまで4シーズン2人は楽天でプレイしていましたが、ずっと冷え切った関係に見えました」（同）

原因として周囲でささやかれているのが、その年に「週刊ポスト」の報道で明らかになった則本の離婚騒動だった。則本はプロ入りした13年、高校野球部のマネージャーをしていた女性と結婚し、2児をもうけるも20年に離婚。原因は別の女性との不倫で、子供まで作っていた。その後、その女性と再婚した。

報告は「電話だけ」

なぜ則本の離婚騒動で、男同士の関係にひびが入ってしまったのか。

「田中は家族を大事にすることで有名。価値観の違いが距離を生んだと言われています。家族ぐるみの付き合いをしてきたので、妻でタレントの里田まいも則本の前妻とかなり親しかった。いくらなんでも前妻が“かわいそうすぎる”となったわけです。結局、則本は田中に直接、再婚の報告もしなかったようです」（同）

確かに則本の巨人入団が決まってからの報道をつぶさに見てみると、いまだ両者の間にはわだかまりがあるように見える。

入団会見で、田中に連絡したかと記者から問われ、則本は「決めた時に連絡させてもらって、一緒に頑張ろうという言葉をいただきました」と答えた。

「そもそも電話だけの報告がよそよそしいでしょう。合同自主トレをしていた頃の関係ならば、決める前から相談してはず。『一緒に頑張ろう』という言葉もそっけない。則本は菅野智之にも報告したと話していますが、菅野からもらった言葉は『どんな決断でもノリが選んだならそれが正解だよ』。温度差を感じざるを得ません」（スポーツ紙デスク）

田中の反応も同様だ。22日、ジャイアンツ球場で自主トレを公開した時、記者たちから則本に対するコメントを求められ、「まさかという感じ。また一緒のユニフォームを着て戦うとは思ってもいなかったので、嬉しいです」と答えたが、

「自ら進んで答えるというよりは、聞かれたから仕方なく答えるという感じでした。記者が13年前に楽天日本一を取った時のエピソードを引き出そうとしても『そんな古い話はいいでしょう』と語りたがらない。何か助言したいことは、と聞かれると『（同じく楽天から移籍してきた）高梨（雄平）にいろいろ教えてもらったらいいんじゃないですか』でした」（同）

スポーツ紙に踊る「見出し」と実際の2人の関係は大分違うようなのだ。

