少女の「父親」を名乗り、援助交際相手から300万円を脅し取ろうとした46歳の男。その正体は、前科2犯の無職男だった。彼はなぜ17歳の少女を支配し、援助交際に仕向けることができたのか。そこには、甘い言葉と嘘で恋心を利用する、あまりに悪質な手口があった。

少女を援助交際に仕向けた悪質手口

42歳で出所したとき、赤間にできる仕事は何もなかった。体を壊して生活保護を受けることになり、月12万円での暮らしを余儀なくされた。月4万円の家賃を支払うと、ほとんど金は残らない。赤間はかつての生活を思い出して溜息をつき、ミクシィで「療養中の実業家」を名乗り、親に対する不満をブログに書いていたサヤカと接触した。

〈親の本音は他人に迷惑をかけるなということじゃなく、自分に迷惑をかけるなということなんだ。それは親のエゴでしかない。親の幸せは子どもの幸福と信じて疑わないような親は根本的に間違っている〉

サヤカは赤間の書き込みに感銘を受け、赤間とメールのやり取りをするようになった。赤間は「実業家」時代の派手な暮らしを並べ立て、「体を壊して事業が頓挫し、妻子とも別れることになった悲運」を語り、「代わりにキミを幸せにしたい。そのためには金が要る」という話を絡め、サヤカに恋愛を装って接近した。

サヤカの17歳の誕生日を祝って、会ったその日に肉体関係を持った。詐欺師の常だが、赤間は過去を美化して自分が価値のある人間であるかのように装い、「世の中金だなァー、カミさんは美人セクシー女優だった。いつも財布には10万円以上入っていて、常に金があったからなァー」などと言って、うまく女同士のジェラシーを焚きつけた。

サヤカをお姫様のように扱う一方で、常に「金がない」と繰り返し、1〜2カ月ほど経った頃、「オレのために働いてくれないか。男と一緒に風呂に入ってセックスするだけだから」と援助交際を持ちかけた。

「援助交際なんかしたら、私のことを嫌いにならないの？」

「いや、それはむしろ逆だろう。オレは心からサヤカのことを愛している。サヤカのためだったら、腎臓でも角膜でもやっていい。それでも見返りは求めない。それが愛だろう。相手から奪うのが恋なら、与えるのが愛だ。オレのために金を稼いでくれるなら、それは究極の愛だ。心さえ奪われなければ、それは浮気じゃない。分かるだろう？」

こんな話をしてサヤカを説得し、「2人の未来のために金を稼ごう」「おいしいもんを食べて、旅行にも行こう」「オレも働けるようになったらバリバリ働く」「将来は結婚して御殿のような家に住もう」などと甘い言葉を囁いて、サヤカをその気にさせた。

「分かったわ」

「それじゃあ、ルールを作ろう。援助交際は2時間以内で、1回2万円。5000円以上は持っていかず、ホテル代は相手に払ってもらうこと。いいね？」

赤間はサヤカのLINEを自分のパソコンから遠隔操作できるようにして、客とのやり取りはすべて自分が担当していた。援助交際が終わると、〈今日はとても楽しかったです。またお願いします〉などとメッセージを送り、サヤカにはブログを立ち上げさせて、下着姿やヌードの動画を掲載させ、〈いろいろと勉強中です。また教えてください〉などと書き込ませていた。

「最高のカモじゃないか」

そんな中でできた常連客が福永だった。福永は毎週土曜日に必ずリピーターとしてやってきたので、赤間も興味を持ち、「何をやっている人だ？」と尋ねた。

「○○会社の偉いさんで、経理を自由にできる立場なんだって。奥さんや子どももいるって言ってたよ」

「それは面白い。最高のカモじゃないか。横領した金で淫行しているなら、サラリーマンとして致命的だろう。よし、ここらでまとまった金にしてしまおうか」

赤間はサヤカの父親に扮して、会いに行くことにした。赤間としては無理のない金額を要求したつもりだったが、福永は予想に反して警察に駆け込んでしまった。

自分が本物の父親でないこともバレてしまい、一気に窮地に追い込まれた。何とかして事件をもみ消そうとしたが、時すでに遅し。赤間もサヤカに対する児童福祉法違反容疑で逮捕されることになった。

「本当に彼女のことを大切に思っていたんですか？」

公判では検察官から鋭い追及を受けた。

検察官「援助交際を仕向けたのは？」

被告人「私です」

検察官「被害者が自分からしますと言ったわけではないでしょ？」

被告人「贅沢な暮らしがしたかった」

検察官「何のためにこんなことをさせたのか？」

被告人「将来2人で生活するためです。被害者が高校を卒業したら、結婚しようと思っていた」

検察官「あなたは本当に反省しているのか？」

被告人「2人のためという言葉がとてもロマンチックに感じていました」

検察官「自分から援助交際させましたってなぜ言えないの？」

被告人「私はマネジメントを手掛けて、株取引で増やそうと思っていました」

検察官「LINEのやり取りを代行し、ブログで動画をアップさせ、世間にみだらな姿をさらさせて、本当に彼女のことを大切に思っていたんですか？」

被告人「大切に思っていました」

検察官「大切に思っていたならそんなことさせないでしょ？」

被告人「お金が欲しかったから、好きでもない男とセックスさせてしまいました」

検察官「あなたが一番謝罪しなければならないのは被害者でしょう。なぜ被害者に謝罪文を書かないの？」

被告人「彼女を傷つけると思って……」

検察官「彼女の父親には謝罪文を書いているが、たった4行しか書いていない。そんな言葉で許してもらえると思いますか？」

被告人「……」

懲役は…

裁判所は赤間に懲役2年6カ月の実刑判決を言い渡した。

「あなたの事件は他の同種事案と比べても、極めて悪質だ。判断能力が不十分な未成年につけ込み、被害児童の心身にどういう影響を与えることになるのか分かっているのか！」

裁判長に一喝され、赤間は控訴することなく服役した。

もちろん福永もタダでは済まず、略式起訴されて罰金40万円を支払った。サヤカは事件後、自分が金づるとして利用されていただけだったことを思い知った。2人で作った預金通帳には1円も残っていなかったからである。

