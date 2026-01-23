「何してんだよ」「大失態だ」先制点奪取も水の泡…相手を叩いてレッドの日本代表MFに現地ファンは憤慨「なんて愚かな」「試合をぶち壊した」
現地１月22日に開催された開催のヨーロッパリーグ（EL）リーグフェーズの第７節で、旗手怜央、前田大然、山田新が所属するスコットランド王者のセルティックが、イタリアのボローニャと敵地で対戦。２−２で引き分けた。
この試合で、良くも悪くも注目を浴びてしまったのが旗手だった。
まずは５分、相手GKのビルドアップをカットした前田のプレゼントパスを無人のゴールに流し込み、先制ゴールを挙げる。
しかし、31分にイエローカードを受けると、34分にも並走してボールを追っていた相手選手を叩く形となり、２度目の警告でまさかの退場となってしまった。
このレッドカードに、セルティックファンは憤慨。SNS上では、次のような厳しい声が上がった。
「何してんだよ」
「なんて愚かな」
「全部台無しだ」
「無意味なアタック」
「彼は今日、完全に大失敗だった（ゴールがあったにもかかわらず）」
「レオが試合をぶち壊した」
「大失態だ」
「俺が選手だったら激怒してる」
数的不利でもチームメイトが奮闘し、勝点１を持ち帰ってくれたのが、せめてもの救いになったか。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】相手選手を叩いた旗手の退場シーン
この試合で、良くも悪くも注目を浴びてしまったのが旗手だった。
まずは５分、相手GKのビルドアップをカットした前田のプレゼントパスを無人のゴールに流し込み、先制ゴールを挙げる。
このレッドカードに、セルティックファンは憤慨。SNS上では、次のような厳しい声が上がった。
「何してんだよ」
「なんて愚かな」
「全部台無しだ」
「無意味なアタック」
「彼は今日、完全に大失敗だった（ゴールがあったにもかかわらず）」
「レオが試合をぶち壊した」
「大失態だ」
「俺が選手だったら激怒してる」
数的不利でもチームメイトが奮闘し、勝点１を持ち帰ってくれたのが、せめてもの救いになったか。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】相手選手を叩いた旗手の退場シーン