アメリカの年度代表表彰、エクリプス賞の授賞式が１月２２日（日本時間同２３日）、フロリダ州の「ザ・ブレイカーズ・パームビーチ」で行われ、最優秀ダート古牡馬にＢＣクラシックを勝ったフォーエバーヤング（牡４歳、栗東・矢作芳人厩舎、父リアルスティール、以下馬齢は２５年のもの）が選ばれた。

フォーエバーヤングは北米で１１月のＢＣクラシック一戦のみだったが、ダートの最高峰と言われる頂上決戦を完勝。同部門では他にＢＣダートマイルなど重賞４勝を挙げたナイソス（牡４歳、父ナイキスト）や、ホイットニーＳ勝利やＢＣクラシックなどＧ１で３度の２着があったシエラレオーネ（牡４歳、父ガンランナー）がエントリーされていたが、現地の記者投票で見事に選出された。得票数はフォーエバーヤングが１２７票を集め、次点で５０票だったシエラレオーネ、２４票だったナイソスなどを圧倒した。

日本馬としては２度目の受賞で、以前も矢作調教師が管理していた２０２１年のラヴズオンリーユーが最優秀芝牝馬のタイトルを獲得した。しかし、今回は本場アメリカでのダートのタイトル獲得。日本競馬にとっては歴史的偉業と言える。

同馬は日本のＪＲＡ賞でも最優秀古馬牡馬、最優秀ダート馬のタイトルを獲得し、ＪＲＡ未出走だったが、９割を超える得票率で年度代表馬にも選ばれている。

現在は次戦に予定しているサウジＣ（２月１４日、キングアブドゥルアジーズ競馬・ダート１８００メートル）へ向け、栗東で順調に調整を進めている。

今まで、このタイトルを米国生産馬以外で取ったのは１９９１年のブラックタイアフェアー、１９９９年のヴィクトリーギャロップ、２００６年のインヴァソールの３頭しかいない。