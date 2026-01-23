「生まれたときから実家暮らし」54歳アルバイト女性、年収100万円。「生活費を入れていない」理由は？
All About ニュース編集部は、2025年11月20日、現在実家暮らしをしている人を対象にアンケート調査を実施。毎月の生活費や貯金額、実家暮らしをしている理由などを聞きました。
今回は、京都府在住・54歳女性のエピソードを紹介します。
回答者のプロフィール＆実家の状況回答者本人：54歳女性
職業：アルバイト
在住：京都府宇治市
家族構成：父親、母親、自分
世帯年収：自分100万円
実家の間取り：1軒家5LDK
毎月の生活費や貯金額は？実家に入れている生活費：なし
交際費：6万円
毎月のお小遣い：3万円
毎月の貯金額：なし
貯金総額：なし
実家を出る予定があるかどうかについては、「ありません」、恋愛や結婚願望については「あります」と回答しています。
「生まれたときから実家」実家暮らしを選んでいる理由については、「ずっと生まれたときから実家に住んでいます。実家が家業をしており、自分も家業を手伝いながらアルバイトをしているので、ずっと実家に住んでいます」と言います。
さらに、「家業の手伝いをしている分は給料としてもらっておらず、自分も家賃を払っていません」と実家に生活費を入れていない理由を話してくれました。
「計算通りにいかないことも」両親と同居している回答者。
実家暮らしで苦労していることを尋ねると、「食事の支度を毎日自分がしていて、毎日3食家族の人数分作りますが、買い物は1日に1回しか行かないので、家族の人数分の食事を3食分計算して買っていますが、貰い物をしたり、計算通りにいかないこともよくあります」と家計に関する悩みを吐露。
さらに、お金に関する悩みについては、「今とても物価が高くなっていて、何かを作ろうと先にメニューを決めてしまうととても高くなってしまうので難しいです」と教えてくれました。
家業を手伝いながら両親と実家暮らしをしているという回答者。食事の支度や買い物などの家事を担い、食費を管理するなど、実家での自身の役割をまっとうしている様子がうかがえました。
※回答者のコメントは原文ママです
(文:福島 ゆき)