¡ÚÁ´¹ë¥Æ¥Ë¥¹¡ÛÂçºä¤Ê¤ª¤ß¡Ö¥«¥â¥ó¡×¤Ë¤¤¤Á¤ã¤â¤ó¤Ä¤±¤é¤ì¡Ö¤³¤ó¤Ê·Ð¸³¤Ï½é¤á¤Æ¡×£³²óÀï¿Ê½Ð¤â²ñ¸«¤Ç¡Öº®Íð¤·¤Æ¤¤¤ë¡×
¢¡¥Æ¥Ë¥¹¡¡¢¦Á´¹ë¥ª¡¼¥×¥ó¥Æ¥Ë¥¹Âè£µÆü¡Ê£²£²Æü¡¢¥á¥ë¥Ü¥ë¥ó¡¦¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¥Æ¥Ë¥¹¥»¥ó¥¿¡¼¡Ë
¡Ú¥á¥ë¥Ü¥ë¥ó¡Ê¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¡Ë£²£²Æü¡áµÈ¾¾Ãé¹°¡Û£³ÅÙÌÜ¤ÎÍ¥¾¡¤ËÄ©¤àÀ¤³¦¥é¥ó¥¥ó¥°£±£·°Ì¤ÎÂçºä¤Ê¤ª¤ß¡Ê¥Õ¥ê¡¼¡Ë¤¬¡¢Æ±£´£±°Ì¤Î¥½¥é¥Ê¡¦¥Á¥ë¥¹¥Æ¥¢¡Ê¥ë¡¼¥Þ¥Ë¥¢¡Ë¤Ë£¶¡Ý£³¡¢£´¡Ý£¶¡¢£¶¡Ý£²¤Î¥Õ¥ë¥»¥Ã¥È¤Ç¾¡¤Ã¤¿¸å¡¢¥Á¥ë¥¹¥Æ¥¢¤È¥Í¥Ã¥ÈºÝ¤Ç¸À¤¤Áè¤¤¡¢ÉÔ²º¤Ê¶õµ¤¤¬Éº¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Í¥Ã¥È¤´¤·¤Ë°®¼ê¤ò¤·¤¿¸å¡¢ÌÜ¤â¹ç¤ï¤»¤ºÎ©¤Áµî¤í¤¦¤È¤¹¤ë¥Á¥ë¥¹¥Æ¥¢¤Ë¡¢Âçºä¤ÏÇØ¸å¤«¤é²¿¤«¤ò¸À¤Ã¤¿¡£Áê¼ê¤Ï¡Ö²¿¡©¡×¤È¸À¤¤ÊÖ¤·°ìÊýÅª¤Ë¤Þ¤¯¤·¤¿¤Æ¤¿¡£Âçºä¤Ï¤Ü¤¦Á³¤È¤·¡¢¾¡¤Ã¤¿¸å¤È¤Ï»×¤¨¤Ê¤¤°Å¤¤É½¾ð¤òÉâ¤«¤Ù¤¿¡£
¡¡¤È¤â¤Ë²ñ¸«¤Ç¡¢¶ñÂÎÅª¤ÊÏÃ¤ÎÆâÍÆ¤Ë¤Ï¿¨¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢Âçºä¤Ï¡Ö¤³¤ó¤Ê·Ð¸³¤Ï½é¤á¤Æ¡£º®Íð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£º£¤Þ¤ÇÃ¯¤Ë¤âÊ¸¶ç¤ò¸À¤ï¤ì¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¡×¤È¡¢²ñ¸«¤Ç¸ÍÏÇ¤Ã¤¿É½¾ð¤Ç¶ì¾Ð¤¤¤òÉâ¤«¤Ù¤¿¡£
¡¡ºÇ½ª¥»¥Ã¥È¡¢Âçºä¤¬£´¡Ý£²¥ê¡¼¥É¤Ç¡¢¥Á¥ë¥¹¥Æ¥¢¤Î¥µ¡¼¥Ö¤Î»þ¤À¤Ã¤¿¡£¥Á¥ë¥¹¥Æ¥¢¤Ï¼ç¿³¤Ë¡¢Âçºä¤¬¡Ö¥«¥â¡¼¥ó¡ª¡×¤È¼«¿È¤ò¸ÝÉñ¤¹¤ëÀ¼¤ËÂÐ¤·¡Ö¥Ý¥¤¥ó¥È´Ö¤Ç¥«¥â¥ó¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤Î¤«¡×¤È¥¯¥ì¡¼¥à¤ò¤Ä¤±¤¿¡£¼ç¿³¤Ï¡Ö¥µ¡¼¥Ö¤ÎÁ°¤Ê¤é¹½¤ï¤Ê¤¤¡×¤ÈÊÖÅú¤·¡¢»î¹ç¤Ï¤½¤Î¤Þ¤ÞÂ³¹Ô¤·¤¿¡£
¡¡Âçºä¤Ï¡Ö¼ç¿³¤â»ä¤¬´Ö°ã¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤Ï¸À¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£»ä¤â¤½¤¦»×¤Ã¤Æ¤¿¤«¤é¡¢¤â¤¦¤½¤Î·ï¤Ï½ª¤ï¤Ã¤¿¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×¡£¤½¤ì¤¬¡¢¥Í¥Ã¥ÈºÝ¤Ç¤Î¤Ò¤È¤â¤ó¤Á¤ã¤¯¤ËÈ¯Å¸¤·¤¿¤«¤Î¤è¤¦¤À¤Ã¤¿¡£¾¡Íø¸å¤Î¥ª¥ó¥³¡¼¥È¡¦¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¡¢¡Ö»ä¤¬¥«¥â¥ó¤È¸À¤¤²á¤®¤¿¤«¤é¡¢ÅÜ¤Ã¤¿¤ß¤¿¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡Âçºä¤Ï¡¢£³²óÀï¤Ç¡¢Âç²ñ¼çºÅ¼Ô¿äÁ¦¤Ç¡¢À¤³¦¥é¥ó¥¥ó¥°£±£¶£¸°Ì¤Î¥Þ¥Ç¥£¥½¥ó¡¦¥¤¥ó¥°¥ê¥¹¡Ê¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¡Ë¤ÈÂÐÀï¤¹¤ë¡£