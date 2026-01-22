100ËüÅÀ¤Î¥Ç¡¼¥¿¥Ý¥¤¥ó¥È¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤â¥¹¥à¡¼¥º¤Ê¥Ñ¥ó¥º¡¼¥à¤¬²ÄÇ½¤Ê¥ª¡¼¥×¥ó¥½¡¼¥¹¤ÎWebGPU¥Ù¡¼¥¹¤Î¥Á¥ã¡¼¥È¥é¥¤¥Ö¥é¥ê¡ÖChartGPU¡×
´ûÂ¸¤Î¥Á¥ã¡¼¥È¥é¥¤¥Ö¥é¥ê¤Ë¤Ï¥Ç¡¼¥¿¥Ý¥¤¥ó¥È¤¬Áý¤¨¤ë¤È¥¹¥à¡¼¥º¤ËÆ°ºî¤·¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦·çÅÀ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤òÊä¤¦¤Ù¤¯³«È¯¤µ¤ì¤¿¤Î¤¬¡¢WebGPU¥Ù¡¼¥¹¤Î¥ª¡¼¥×¥ó¥½¡¼¥¹¥Á¥ã¡¼¥È¥é¥¤¥Ö¥é¥ê¤Ç¤¢¤ë¡ÖChartGPU¡×¤Ç¤¹¡£
GitHub - ChartGPU/ChartGPU: Beautiful, open source, WebGPU-based charting library
https://github.com/ChartGPU/ChartGPU
ChartGPU¤Ç¤ÏÀÞ¤ìÀþ¥°¥é¥Õ¡¢ÌÌ¥°¥é¥Õ¡¢ËÀ¥°¥é¥Õ¡¢»¶ÉÛ¿Þ¡¢±ß¥°¥é¥Õ¡¢¥í¡¼¥½¥¯Â¥Á¥ã¡¼¥È¤Ê¤É¤òºîÀ®²ÄÇ½¡£Îã¤¨¤Ð¥í¡¼¥½¥¯Â¥Á¥ã¡¼¥È¤Ç¤Ï¡¢OHLC(»ÏÃÍ(Open)¡¢¹âÃÍ(High)¡¢°ÂÃÍ(Low)¡¢½ªÃÍ(Close))¤È¤¤¤Ã¤¿Í×ÁÇ¤ò¡¢¿§Ê¬¤±¤·¤Ê¤¬¤é¥ì¥ó¥À¥ê¥ó¥°¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
ÂÐ±þ¥Ö¥é¥¦¥¶¤ÏChrome 113°Ê¹ß¤Þ¤¿¤ÏEdge 113°Ê¹ß¡¢Safari 18°Ê¹ß¤Ç¤¹¡£Firefox¤ÏWebGPU¤ËÌ¤ÂÐ±þ¤Ê¤¿¤á¡¢µ»öºîÀ®»þÅÀ¤Ç¤ÏÈóÂÐ±þ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
ChartGPU¤Î¥Ç¥â¥Ú¡¼¥¸¤âÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢±ß¥°¥é¥Õ¤ä¥í¡¼¥½¥¯Â¥Á¥ã¡¼¥È¤È¤¤¤Ã¤¿¥°¥é¥Õ¤Î¥Ç¥â¤ò³ÎÇ§²ÄÇ½¡£¤µ¤é¤Ë¡¢100ËüÅÀ¤Î¥Ç¡¼¥¿¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò»ý¤Ã¤¿¥°¥é¥Õ¤Î¥Ç¥â¤â¤¢¤ê¡¢¥¹¥à¡¼¥º¤ÊÆ°ºî¤ò¼Â¸½¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò³ÎÇ§¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
Million Points - ChartGPU
https://chartgpu.github.io/ChartGPU/examples/million-points/
ChartGPU¤Îºî¼Ô¤Ç¤¢¤ëhuntergemmer¤µ¤ó¤Ï¡¢¥½¡¼¥·¥ã¥ë·Ç¼¨ÈÄ¤ÎHacker News¾å¤Ç¡ÖChartGPU¤ò³«È¯¤·¤¿¤Î¤Ï²¿ÅÙ¤âÆ±¤¸ÊÉ¤Ë¤Ö¤Ä¤«¤Ã¤Æ¤¤¿¤«¤é¤Ç¤¹¡£¥Á¥ã¡¼¥È¥é¥¤¥Ö¥é¥ê¤Ï¡Ø¹âÂ®¡Ù¤ò¤¦¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ë10Ëü¥Ç¡¼¥¿¥Ý¥¤¥ó¥È¤òÄ¶¤¨¤ë¤È½èÍý¤¬ÄÉ¤¤ÉÕ¤«¤Ê¤¤¤â¤Î¤Ð¤«¤ê¤Ç¤¹¡£Canvas2D¤Ï´ðËÜÅª¤ËCPU°ÍÂ¸¤Ç¡¢WebGL¥Á¥ã¡¼¥È¥é¥¤¥Ö¥é¥ê¤Ç¤µ¤¨¤Û¤È¤ó¤É·×»»¤ÏCPU¤Ç¹Ô¤Ê¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£WebGPU¤ò»È¤Ã¤Æ¤¹¤Ù¤Æ¤Î·×»»¤òGPU¤Ë°Ü¹Ô¤·¤¿¤Î¤¬ChartGPU¤Ç¤¹¡£Largest Triangle Three Buckets(LTTB)¤Î¥À¥¦¥ó¥µ¥ó¥×¥ê¥ó¥°¤Ï¥³¥ó¥Ô¥å¡¼¥È¥·¥§¡¼¥À¡¼¤È¤·¤Æ¼Â¹Ô¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¥Ä¡¼¥ë¥Á¥Ã¥×¤ª¤è¤Ó¥Û¥Ð¡¼¤Î¥Ò¥Ã¥È¥Æ¥¹¥È¤ÏGPU¥¢¥¯¥»¥é¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¥ì¥ó¥À¥ê¥ó¥°¤Ç¤Ï¥¤¥ó¥¹¥¿¥ó¥¹²½¤µ¤ì¤¿ÉÁ²è¤¬»ÈÍÑ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢100Ëü¥Ç¡¼¥¿¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤â60fps¤Ç¤Î¥¹¥à¡¼¥º¤Ê¥Ñ¥ó¥º¡¼¥à¤¬¤Ç¤¤ë¥Á¥ã¡¼¥È¥é¥¤¥Ö¥é¥ê¤¬´°À®¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È¸ì¤ê¡¢ChartGPU¤ò³«È¯¤·¤¿ÍýÍ³¤òÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£