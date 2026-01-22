Photo: 宮前一喜

2025年8月10日の記事を編集して再掲載しています。

日頃マストで持ち歩くものはやや多い方なので、バッグの中をさまざまなポーチで仕分けています。

充電器やガジェットなどの電子機器用、リップクリームやデオドラント剤などのコスメ用、ペンやノートなど文房具用、といった具合に。

これまではコットンやナイロンを用いた一般的なものを使っていたのですが、mont-bell（モンベル）のスタッフバッグを手に入れてからは、もう全部これで良いのでは？と思いはじめています。

思いのほか便利なゴアテックス製の巾着型バッグ

mont-bellの定番アイテムとして親しまれている丸底タイプのスタッフバッグ。

こちらのモデルは防水透湿性素材のゴアテックス製。

15リットルサイズで税込2,420円。わりと大きめで、とりあえずなんでも詰め込んでおくか、と思える包容力があります。

このように電子機器、レザー小物などを雑多にいろいろ放り入れることもあれば、

ちょっと運動をするときに着替えやタオルを入れて持ち運ぶこともあります。

もっとも重宝するのが……

折り畳み傘の収納です。傘に付属する傘袋って、正直ちょっと不便じゃないですか？

わりとタイトで収納しづらいことが多いし、防水性も不安。濡れた状態でバッグに入れると他のものが濡れてしまいそう……。

このスタッフバッグは、ゴアテックス製であることに加えて、防水性を高めるべく、縫い目にシームシーリング処理が施されています。

このおかげで、折り畳み傘を持ち運ぶストレスがだいぶ軽減されました。ペットボトルを入れるときにも良いかもしれませんね。ノートや書類などの紙ものを持ち運んでいるときはかなり気を使いますから……。

畳むとずいぶんコンパクトになります。なので、入れるものがなくてもとりあえず持ち歩いています。

ひとまずはこの15リットルサイズのみを使っていますが、小さいもので0.3リットル、大きいもので60リットルと、バリエーションも豊富です。旅行バッグ内の仕分けにも便利そうだし、汁物入れても安心だからお弁当バッグとかにも良いかも。シンプルな分、どのように使おうかと想像が膨らみます。

Photo: 宮前一喜