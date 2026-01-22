セクシーなパジャマ姿が美しい！ プライズ「ホロライブ #hololive IF -Relax time-雪花ラミィ」の彩色原型が初公開6月展開予定
【ホロライブ #hololive IF -Relax time-雪花ラミィ】 6月 展開予定
(C)COVER
BANDAI SPIRITSは、プライズ「ホロライブ #hololive IF -Relax time-雪花ラミィ」の彩色原型を公開した。
本製品は、カバーが運営するバーチャルタレントグループ「ホロライブプロダクション」より、5期生の「雪花ラミィ」さんのパジャマ姿をプライズフィギュアで立体化したもの。
今回同社のプライズ情報を扱う「バンプレストブランド(BANDAI SPIRITS)」のXアカウントにて本製品の彩色原型を初公開しており、ピンク色の可愛らしいパジャマのほか、パーカーの中にちょこんと居る雪民の姿も確認することができる。
2026年6月- バンプレストブランド(BANDAI SPIRITS) (@BANPRE_PZ) January 22, 2026
全国のクレーンゲームで登場予定🎉
Relax time #雪花ラミィ ☃️
＼ 彩色原型を初公開 ！！ ／
「パジャマ姿でのフィギュア化」のリクエストを受け、
この度実現🥳🫶
パーカーの中に・・・
ちょこんと雪民の姿が☃️
お見逃しなく❄#ホロ公式で妄想@hololivetv #ホロライブ… pic.twitter.com/8UTAhRCa4q
※画像は開発中のもののため変更となる場合がございます