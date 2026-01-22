【ホロライブ #hololive IF -Relax time-雪花ラミィ】 6月 展開予定

BANDAI SPIRITSは、プライズ「ホロライブ #hololive IF -Relax time-雪花ラミィ」の彩色原型を公開した。

本製品は、カバーが運営するバーチャルタレントグループ「ホロライブプロダクション」より、5期生の「雪花ラミィ」さんのパジャマ姿をプライズフィギュアで立体化したもの。

今回同社のプライズ情報を扱う「バンプレストブランド(BANDAI SPIRITS)」のXアカウントにて本製品の彩色原型を初公開しており、ピンク色の可愛らしいパジャマのほか、パーカーの中にちょこんと居る雪民の姿も確認することができる。

(C)COVER

※画像は開発中のもののため変更となる場合がございます