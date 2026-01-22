この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

【速報】大規模な磁気嵐が発生中、通信障害のおそれは？原因はXクラスの巨大太陽フレア

気象予報士の松浦悠真氏が、自身のYouTubeチャンネル「マニアック天気」で「【宇宙天気】大規模な太陽フレアで磁気嵐発生中 通信障害のおそれは」と題した動画を公開。気象庁が観測した大規模な磁気嵐について、その原因や今後の影響を解説した。



気象庁は1月21日、大きな磁気嵐が発生したと発表。地磁気観測所の観測によると、この磁気嵐は20日4時17分頃から始まり、変動幅は最大で427ナノテスラに達した。松浦氏によると、この磁気嵐は、19日3時9分に太陽表面で発生した大規模な爆発現象「太陽フレア」による影響とみられる。



地球は「磁気圏」と呼ばれる磁場のバリアで太陽から放出される高エネルギー粒子から守られている。しかし、太陽フレアのような大規模な爆発が起こると、強力な粒子が地球に到達し、磁気圏を乱すことがある。この現象が「磁気嵐」であり、発生すると通信衛星やGPS、送電網などに障害を引き起こす可能性があるという。また、大規模な磁気嵐が発生した際には、北海道のような緯度の低い地域でもオーロラが観測されることがあると松浦氏は説明した。



今回発生した太陽フレアの規模は、5段階中最も大きい「Xクラス」に分類される「X1.9」であり、非常に強力なものであったことがわかる。松浦氏によると、磁気嵐は継続中であるものの、22日時点では地磁気活動は穏やかな状態に落ち着きつつある。しかし、今後の太陽活動によっては再び大規模な磁気嵐が発生し、通信機器などへ影響を及ぼす可能性があるため、引き続き注意が必要である。