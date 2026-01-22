2012年にフィギュアスケート世界選手権・ペアで銅メダルを獲得した高橋成美さん（34）が、21日深夜放送のABCテレビ「これ余談なんですけど…」（水曜後11・10）に出演。現役時代のケガについて語った。

高橋さんが「私はケガが多いです。7回ぐらい手術をしてます」と切り出し、「両肩とヒザと。（リフトの時に）落ちてです」と明かすと、共演者からは「えーっ！」「あの飛ばすやつで」「怖〜っ！」との声が上がった。

相次ぐケガの理由について、高橋さんは「不可抗力なところがある」と前置きしながら、「アイスリンクにたまに穴が開いてる。リフトしてる最中、男性は下を見られないんで、そこにハマってしまって転んじゃったり」と説明。「言っていいか分からなかったんですけど、保険会社のブラックリストに載った」と打ち明けた。

「ペアの方がケガが多いってこと？」と聞かれると、ともにゲスト出演した元プロフィギュアスケート選手でタレントの安藤美姫は「ペアの方が大きなケガが多いかもしれない」と推測。男性のシューズの刃が当たり「女の子が小指がパスッとなくなっちゃったり」と例を挙げた。

また高得点を狙って近距離でのスピン中、「シンクロで同じスピードでスピンをするので」と足が顔に当たる仕草を説明しながら、「それでカナダの子が試合中にバーンといっちゃったりとか」と振り返った。

そのため1メートル48センチの高橋さんに対し、「ちっちゃいから、男子の足が顔に来やすいってことですか」と質問が飛ぶと、高橋さんは「（足が来るのが）見えるので、見えたら避ける。ずっとその集中力は絶やさずに、練習中も命をかけてやってます」と語っていた。