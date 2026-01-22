22年目の進化を遂げたハイエース登場

2026年1月13日、トヨタは「ハイエース バン」の一部改良モデルを発表しました。

今回は、安全装備や使い勝手を見直した内容となっています。では、販売店ではどのような反響があるのでしょうか。

ハイエースは1967年の初代登場以来、物流や送迎など幅広い用途で使われてきました。

現行の5代目（200系）は2004年に発売され、継続的な改良を重ねながらラインナップを広げています。

代表的な標準ボディ（標準ルーフ）は全長4695mm×全幅1695mm×全高1980mm、ホイールベース2570mmで、乗車定員は2名または5名です。

外観は視界確保を重視したシンプルな造形で、内装は荷室の広さと操作性を優先したつくりになっています。

パワートレインは2リッターと2.7リッターのガソリン、2.8リッターディーゼルを設定。トランスミッションは6速AT、駆動方式は2WDと4WDを選べます。

代表的な2.8リッターディーゼルの最高出力は151PS、WLTCモード燃費は最大12.4km／L台です。

安全装備にはToyota Safety Senseが搭載され、基本的な予防安全機能を備えています。

今回の一部改良では、安全装備の拡充が主な内容となっています。

まず衝突の回避や被害軽減をサポートする「プリクラッシュセーフティ」は、検知対象が広がり、昼間の自動二輪車にも対応しました。交差点での出会い頭の状況を想定した検知機能も追加されています。

また、道路標識を読み取り注意を促す「ロードサインアシスト」や、追従走行を支援する「レーダークルーズコントロール」の採用により、日常の運転支援も強化されました。

装備面では、8インチディスプレイオーディオやカラーデジタルメーター、パノラミックビューモニターが標準化され、視認性と操作性が向上しています。

外観ではBi-Beam LEDヘッドランプの採用により、フロント周りがすっきりした印象になりました。

前席シートヒーター（スーパーGL）やフリーストップバックドアなど、日常の使い勝手に関わる装備も追加されています。

新ハイエース バンの価格（税込）は、286万円から468万3800円です。

都内の販売店では「問い合わせは非常に多いですね。発表直後から注文が殺到し、ディーゼルはすでに受付終了。ガソリンも残りわずかという状況です」と話します。

また、別の店舗からは「仕事用だけでなく、レジャー用途の方からも反応がありますね」との声もあり、商用に限らず幅広い層から関心を集めていることがうかがえます。

こうした声からも、すでに多くの反響が寄せられている状況が見て取れます。

なお、今回の改良はハイエース バンだけでなく、「ハイエース ワゴン」や「ハイエース コミューター」にも同様に施されています。