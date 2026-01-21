¡Ö¸«¤¿ÌÜ¤ÇÁª¤ó¤Ç¤âÎ¢ÀÚ¤é¤Ê¤¤¡× ¥¹¥«¥¦¥È¤·¤¿¤¯¤Ê¤ë¼ÂÎÏÇÉ¥Ð¥Ã¥°
¤É¤¦¹ç¤ï¤»¤Æ¤â°ãÏÂ´¶¤¬½Ð¤Ë¤¯¤¤¡Ö¥Ö¥é¥¦¥ó¤Î¥Ð¥Ã¥°¡×
¿¼¤ß¤Î¤¢¤ë¾å¼Á¤Ê¥¹¥¨¡¼¥É
º£µ¨¤Î¥È¥ì¥ó¥É¥«¥é¡¼¤Ç¤¢¤ê¤Ä¤Ä¤â¡¢¥È¥ì¥ó¥É¤Ë´Ø·¸¤Ê¤¯¤É¤ó¤Ê¿§¤Ë¤â¹ç¤ï¤»¤ä¤¹¤¤¥Ö¥é¥¦¥ó¡£ÅüÅÙ¤Î¹â¤¤Éþ¤â¡¢Ã¸¤¤¿§¤â¥¥ì¥¤¤Ê¿§¤ÎÉþ¤â¡Ö²º¤ä¤«¤Ë°ú¤Äù¤á¤ë¡×Ç»¤¤¿§Ì£¤Î¥Ö¥é¥¦¥ó¤ò¥»¥ì¥¯¥È¡£
¥Ü¥¹¥È¥ó¥Ð¥Ã¥°¡Ê21¡ß38.5¡ß13¡Ë¡¿ORR¡Ênugu pressroom¡Ë¡¡»È¤¤´·¤ì¤¿¹õÆ±Åù¤Î´¶³Ð¤Ç»ý¤Æ¤ëÇ»¤¤¥Ö¥é¥¦¥ó¡£Âç¤¤¤¤±¤ì¤É½÷À¤é¤·¤µ¤Î¤¢¤ë¥¹¥ê¥à¤Ê²£Ä¹·¿¡£
¤ä¤µ¤·¤¤¥Ë¥å¥¢¥ó¥¹¤ò¤Þ¤È¤¨¤ë¡Ö¤¢¤¿¤¿¤«¤Ê¤Õ¤ï¤Õ¤ï¡×
°¦ÕÈ¤Î¤¢¤ë´Ý¤ß¥Õ¥©¥ë¥à
¥Õ¥¡¡¼¤ä¥Ü¥¢¤Ê¤É¤ÎÆÃÊÌ´¶¤Î¤¢¤ëÌÓÂ¤Ï¡¢¥Ð¥Ã¥°¤Ê¤éÉþ¤è¤ê¤â¼ê·Ú¤Ë¼è¤êÆþ¤ì²ÄÇ½¡£¥¥ã¥Ã¥Á¡¼¤Ê¸«¤¿ÌÜ¤¬¡¢¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¤Ë¤Û¤É¤è¤¤·ä¤ò¤â¤¿¤é¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£
¥°¥ì¡¼¥Ü¥¢¥Ð¥Ã¥°¡Ê27¡ß61.5¡ß10.5¡Ë¡¿AKTE¡¡³«¸ýÉô¤Ï¥³¥Ã¥È¥óÁÇºà¤Î¶ÒÃå¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢Ãæ¿È¤¬¸«¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¦¿´ÇÛ¤Ê¤·¡£
¡Ö¥ß¥Ë¤è¤êÂç¤¤¯¥È¡¼¥È¤è¤ê¤â¾®¤µ¤¤¡×¥Þ¥ÁÉý¤¬¤¢¤ë¥Ð¥Ã¥°
¤³¤í¤ó¤È¤·¤¿²Ä°¦¤¤¥Õ¥©¥ë¥à
¤É¤ó¤ÊÉþ¤È¹ç¤ï¤»¤Æ¤â¤·¤Ã¤¯¤ê¤¯¤ë¡£¸«¤¿ÌÜ¤ËÈ¿¤·¤Æ¡Ö°Õ³°¤È²ÙÊª¤âÆþ¤ë¡×¾®¤µ¤¹¤®¤Ê¤¤¥µ¥¤¥º´¶¡£¾å¼Á¤Ê¥ì¥¶¡¼¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¡ÖÉþ¤¬¥¹¥Þ¡¼¥È¤Ë¸«¤¨¤ë¡×¤É¤ó¤Ê¥·¡¼¥ó¤Ç¤â»È¤¨¤ë¹õ¥Ð¥Ã¥°¡£
¥Ü¥Ã¥¯¥¹¥Ï¥ó¥É¥Ð¥Ã¥°¡¿¥á¥¾¥ó¥ô¥¡¥¸¥Ã¥¯¡Ê¥È¥¥¥â¥í¡¼¥é¥ó¥É¡Ë¡¡¾®¤µ¤¯¤Æ¤âÂ¸ºß´¶¤Î¤¢¤ë¥¥å¡¼¥Ö·¿¡£¥Þ¥°¥Í¥Ã¥È¼°¤Ç¡¢ËÜÊª¤ÎÈ¢¤Î¤è¤¦¤Ë¥Ñ¥¿¥Ñ¥¿¤È³«ÊÄ¤·¤Æ¤¤¤¯²áÄø¤â³Ú¤·¤¤¥Ð¥Ã¥°¡£Éþ¤¬¥Ü¥ê¥å¡¼¥ß¥£¤Ê¤È¤¤Ï¡¢¾®¤Ö¤ê¤Ê¥Ð¥Ã¥°¤ò»ý¤Ä¤Î¤¬º£¤Ã¤Ý¤µ¤Î¤¢¤ë¥Ð¥é¥ó¥¹¡£
¡Ö·Ú¤¯¤ÆÂç¤¤¤¡×¾å¼Á¥ì¥¶¡¼¤Î¥È¡¼¥È¥Ð¥Ã¥°
¥½¥Õ¥È¤Ê¥ì¥¶¡¼¤ÇÀÞ¤Ã¤Æ¤«¤«¤¨¤Æ¤â»ý¤Æ¤ë
·¿¤ä»ý¤Á¼ê¤Ë¤â¤³¤À¤ï¤ê¤¿¤¤¥Ð¥Ã¥°¡£¥·¥ó¥×¥ë¤Ç¾å¼Á¤Ê¥ì¥¶¡¼ÁÇºà¤Ç¡¢A4¥µ¥¤¥º¤¬¤·¤Ã¤«¤ê¼ýÇ¼¤Ç¤¤ë¥µ¥¤¥º´¶¡¢¤½¤·¤Æ»ý¤Á¼ê¤Ï¸ª³Ý¤±¤Ë¤â¤Á¤ç¤¦¤É¤è¤¯¡¢Éþ¤â¥¹¥Þ¡¼¥È¤Ë¸«¤¨¤ëÄ¹¤µ¤ò¡£
¥ì¥¶¡¼¥Ý¡¼¥Á¤Ä¤¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Ó¥Ã¥°¥Ð¥Ã¥°¡Ê36¡ß66¡ß12¡Ë¡¿¥¢¥ó¥É¥ß¥å¡¼¥¯¡Ê¥¢¥Þ¥ó¡Ë¡¡¥ô¥£¡¼¥¬¥ó¥ì¥¶¡¼¤È¤Ï»×¤¨¤Ê¤¤¤Û¤É¤Î½À¤é¤«¤ÊÉ÷¹ç¤¤¤È¥Õ¥©¥ë¥à¤¬ÆÃÄ§¤Î¡¢¥¢¥Þ¥ó¤Î¿Íµ¤¥È¡¼¥È¥·¥ê¡¼¥º¡Ö¥«¥ê¥ó¡×¡£´Ý¤ß¤òÂÓ¤Ó¤¿Âæ·Á¥Õ¥©¥ë¥à¤Ë¡¢¤¿¤Ã¤×¤ê¤Î¼ýÇ¼ÎÏ¡£¼ê¤Ë»ý¤Ã¤Æ¤â¡¢¥³¡¼¥È¤Î¾å¤«¤é¸ª¤Ë¤«¤±¤Æ¤â¤Á¤ç¤¦¤É¤¤¤¤»ý¤Á¼ê¤ÎÄ¹¤µ¡£
