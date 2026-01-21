Photo: haco

玄関で少しの間だけドアを開けておきたい！ そんな時に役立つのがドアストッパーですが、ロックするのにかかんだり手を使う必要があって、両手がふさがっている時なんかは結構大変ですよね。

ですが今回、開けている間はもちろん、ロック＆解除の方法までラクなドアストッパー、見つけました。

手を使わずに1秒でロック＆解除

Photo: haco

今回、私が出会ったのはマーナの「ドアを押すと解除できるドアストッパー」。

マーナと言えば、暮らしの小さな悩みを解決してくれるアイデア商品をたくさん出しているイメージですが、今回も悩みのツボをしっかりおさえたアイテムに出会えました。

Photo: haco

このドアストッパー、足でロックができるんです。

飛び出しているペダルのような部分を足で踏むと、カチッと音がしてロック完了。この間、わずか1秒！

Photo: haco

この時、ストッパーの裏側ではタイヤのような溝があるシリコンが、床をギュッと押さえつけてくれています。

そして、解除の時はなんと「ドアを少し開ける」だけ。軽くドアを押すと、床を押さえていたペダル部分がバネで持ち上がってきて本体に収納される仕組みです。

本当に最初から最後まで手を使わずに済みました！

設置はマグネットだから簡単

Photo: haco

設置はマグネット式になっているので、マグネットがくっつくタイプのドアであれば簡単にセットできます。同封のガイドを参考にして、取付可能範囲内の高さに設置するだけ。

Photo: haco

この時、「ドアを閉めてもひっかからない高さ」にするのがポイント。私はドアを閉めようとしたら、段差にぶつかって閉まらなくなってしまい、設置し直しました。

マグネットなので、何度でも付け直しが可能というのもありがたい。

週末のまとめ買いも宅配の受け取りもスムーズに

Photo: haco

週末にまとめ買いをすると、買ってきた大量の食材を車から何往復かして運び入れなくてはいけません。そんな時もドアを開け放しておけるのでとてもスムーズ。

宅配の受け取り時にも片手で押さえておく必要がなく、大きな荷物も受け取りやすくなりました。また、ベビーカーを玄関に入れる時も、これでドアを開けておけたらラクだろうなと思います。もっと早くから付けたかった…！

シンプルなデザインで、まるで最初からドアに付いていたかのようになじむところも、お気に入りポイント。

あれば玄関の快適度が確実に上がる、そんなアイテムです。

マーナ (marna) ドアストッパー (両手がふさがっていても固定/解除可) マグネット式 ストッパーマグネット 玄関 ドア ブラック W662BK 5,500円 Amazonで見る PR PR

Source: marna