こちらは｢かいサポ（お買いものサポーターチーム）｣が編集・執筆した記事です。

Amazon（アマゾン）で毎日開催されているタイムセール。

本日2026年1月21日は、常使いから軽めの作業まで、幅広くこなす、Apple（アップル）の「11インチ iPad（A16）」がお得に登場しています。

■この記事で紹介している商品

Apple 11 インチ iPad (A16): 11 インチモデル、Liquid Retina ディスプレイ、128GB、Wi-Fi 6、12MP フロント/12MP バックカメラ、Touch ID、一日中使えるバ ッテリー - シルバー 53,800円 （9%オフ） Amazonで見る PR PR

鮮やかで見やすい11インチLiquid Retinaディスプレイを搭載した、Appleの最新ベーシックiPadが9％オフ！

Apple（アップル）の「11インチ iPad（A16）」は、見やすさと持ち運びやすさのバランスが秀逸な最新ベーシックiPad。日常使いから軽めの作業まで、幅広くこなす“ちょうどいい”iPadが9％オフとお得な価格で販売中です。

本モデルは、鮮やかで見やすい11インチ Liquid Retinaディスプレイを搭載しています。画面サイズに余裕があり、Web閲覧や動画視聴はもちろん、資料確認や簡単な編集作業も快適です。

高精細で色再現性にも優れているため、長時間見続けても目が疲れにくく、日常的に使うデバイスとして安心感があります。

携帯性と操作性のバランスが取れた設計も◎

11インチというサイズ感は、使い勝手と携帯性のバランスが良い設計が魅力です。

バッグに収まりやすく、外出先への持ち運びも負担になりにくい一方で、操作時の窮屈さは感じにくいのも嬉しいポイント。自宅でも外でも使うメイン端末として、無理なく生活に溶け込みます。

鮮やかな11インチ画面と、取り回しの良いサイズ感。「11インチ iPad（A16）」は、毎日使うタブレットとして完成度の高い、王道の一台です。

